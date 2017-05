Enfriar reactores, mejorar la conservación de alimentos o la alta cocina, entre las aplicaciones del hielo seco

Etiquetas

En la conservación y el transporte de alimentos, para el enfriamiento rápido de plantas y reactores, en la alta cocina o en todos los procesos industriales que exigen muy bajas temperaturas, la utilización del dióxido de carbono (CO2) en estado sólido, el conocido como 'hielo seco', se ha convertido en una de las opciones más rentables y eficaces por todos los usos y aplicaciones que presenta.

El hielo seco, también llamado nieve carbónica, es en realidad dióxido de carbono en estado sólido que a presión atmosférica, se encuentra a una temperatura de -78.5ºC. El hecho de que se le llame hielo no tiene tanto que ver con su composición sino con su aspecto físico, que se asemeja bastante al hielo tradicional o incluso a la nieve dependiendo de su formato.

INCOLORO, INODORO Y CON EFECTOS BACTERIOSTÁTICOS

En la Región de Murcia, la empresa 'muyFrio' (http://comprarhieloseco.es) dirigida por José Antonio García Martínez, ha comenzado a ofrecer esta 'nieve carbónica' en un mercado que, según explica, "es de difícil acceso" y aún está por explotar.

"El hielo seco sublima, es decir, el dióxido de carbono pasa de estado sólido a gas. A diferencia con el hielo normal, no pasa por el estado líquido y no deja ningún tipo de residuo. Además, en estado gaseoso, es incoloro e inodoro, no es tóxico ni inflamable y tiene efectos bacteriostáticos", explica García Martínez.

Y es que, entre sus usos y aplicaciones destaca el sector de la restauración y la alta cocina de vanguardia, donde la aplicación de esta 'nieve carbónica' brinda la oportunidad de elaborar platos con los que lograr resultados realmente interesantes, asombrosos y atrayentes: ingeniosas presentaciones, nieblas aromáticas, infusiones frías, texturas y contrastes en mousses y foies, granizados, helados, cremas y espumas, además de crear el llamativo efecto humo en combinados y cócteles de cuidada preparación.

Por otro lado, la industria química también lo utiliza para el enfriamiento rápido de plantas y reactores o para ensayos de laboratorio; la metalurgia para el tratamiento Sub-Cero, el calaje de piezas o la limpieza criogénica.

'muyFrio', ubicada en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, viene ofreciendo desde hace unos meses este novedoso producto en la Región y también en todo el territorio español.