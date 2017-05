Ferran Adriá: "Lo importante no es ser el mejor en la vida, sino hacer algo nuevo y que funcione"

Etiquetas

El cocinero resalta que "todo el mundo vegetal y de la huerta" de Navarra "está al máximo nivel mundial"

El cocinero Ferran Adriá ha destacado este viernes en Pamplona que "lo importante no es ser el mejor en la vida", sino que "lo importante es hacer algo nuevo y que te lo compren, que funcione" y ha afirmado que "la innovación es gestión", ya que "si no gestionas bien y el público no te lo compra, no hay innovación, hay ideas".

Además, ha puesto en valor que "la restauración gastronómica es la mejor imagen que tenemos, o una de las mejores, del turismo de calidad" del país y ha asegurado que "los mejores reportajes que salen del turismo español y de la cultura española están relacionados con la gastronomía".

Así se ha pronunciado Adriá, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la capital navarra en la presentación de una guía para emprendedores en restauración, denominada 'Mise en Place', acto que ha reunido a 400 emprendedores y empresarios del sector de la restauración, organizado por CaixaBank y elBulliFoundation.

En la guía se explica paso a paso cómo poner en marcha un negocio de restauración, desde la idea inicial, incluyendo los trámites y requisitos legales, al plan de negocio, el análisis de la competencia, los recursos humanos y el plan de marketing, entre otros aspectos clave para la consecución del éxito empresarial.

El cocinero catalán ha destacado que con este proyecto se quiere "mentalizar de lo importante que es para un restaurante la gestión, los presupuestos, tener un modelo de negocio, un modelo de empresa o un plan estratégico". "Da igual si facturas 1.000 millones, 100 millones o medio millón de euros, tienes que hacerlo igual", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado que "cuando quieres hacer restauración gastronómica, es una restauración de calidad, donde todos los productos son frescos y hay un buen servicio", algo que es "difícil" porque "cuesta y hay que invertir en equipo y producto", lo que hace que "el precio suba".

"Todo esto que hemos visto de los becarios en verdad es algo ya más coyuntural, no es un tema concreto. ¿Por qué un periodista tiene que trabajar sábado y domingo o por la noche? Hay que hacerlo de una manera, y en nuestro mundo, en la restauración gastronómica que se hace de calidad, es muy complejo todo esto", ha planteado Adriá, para defender que "hay que ser pragmático y realista".

"LA INNOVACIÓN ES GESTIÓN"

Por otro lado, el cocinero catalán ha subrayado que "una cosa es gestionar bien y otra es tener éxito", aunque ha asegurado que el 70% de las veces que se gestiona bien el negocio funciona. Ha destacado, además, que antes de montar un negocio es imprescindible hacer un estudio de mercado "importante".

En este punto, ha considerado que "hay un problema grande, no sólo en España, sino también en Europa y en el mundo", de que el emprendimiento "no se enseña en los coles". "Ahora estamos todo el mundo en la innovación, en la creación, pero es que la innovación es gestión, si no gestionas bien y el público no te lo compra, no hay innovación hay ideas, e ideas tenemos todos", ha comentado.

En opinión del cocinero catalán, "esta mentalidad de ser emprendedor la tenemos que tener todos, cada uno trasladándolo a un nivel".

Preguntado por las claves del éxito del Bulli, ha considerado que "pasaron muchas cosas", pero que "la más importante" fue "hacer algo que no se había hecho antes y que funcionó". "Nosotros hicimos algo que era una vanguardia radical, costó mucho que nos lo compraran y hoy en día el Bulli aún es polémico, aunque llevamos seis años cerrado", ha apuntado.

A su entender, "todo lo que hicimos sirvió para reflexionar sobre muchas cosas" y ha ensalzado que "el Bulli y una generación de restaurantes hicimos que la gente pensara". "Durante 400 años todo el monopolio creativo pasó en Francia, era impensable que otro país fuera un país importante a nivel creativo", ha señalado Adriá, para considerar que cambiaron "la manera de enfocar la gastronomía en muchos aspectos".

LA HUERTA NAVARRA, "AL MÁXIMO NIVEL MUNDIAL"

Por otra parte, respecto a la gastronomía y los productos navarros, Ferran Adriá ha recordado que recientemente fue galardonado en la 23ª edición de las Jornadas y Fiestas de Exaltación de la Verdura de Tudela y ha puesto en valor que "todo el mundo vegetal y de la huerta" de Navarra "está al máximo nivel mundial", algo "increíble".

En este sentido, "en el mundo actual, en el que todo el mundo vegetal va a ser muy importante", ha emplazado a "cuidar y mimar muy bien a los agricultores" y a "pagar a la gente joven que va al campo lo que se merecen", ya que, según ha dicho, "los productos de calidad se tienen que pagar".

"No soy un experto en la cocina de Navarra, pero como buen comedor creo que con esto tenéis un gran fondo de comercio", ha declarado el cocinero catalán.