Fundación Carmen Pardo-Valcarce realiza en junio su mercadillo solidario con productos de personas con discapacidad

La sexta edición del mercadillo solidario Fundamarket de la Fundación Carmen Pardo-Valarce tendrá lugar del 2 al 4 de junio en Madrid, con productos elaborados por sus profesionales con discapacidad intelectual con la colaboración de más de 30 marcas y una agenda de actividades para toda la familia, según ha informado la fundación.

Bajo la filosofía 'Diversidad es fuente de la riqueza', Fundamarket expondrá los muebles, artículos de decoración y regalos de su tienda Fundashop, además de su Fundatruck gastronómica que ofrecerá las hamburguesas y perritos al estilo americano.

Asimismo, expondrán productos de varias marcas como: 3 En Punto, 3enAsia, Animal Kids, Babela & CO, Baby Kids Atelier, Blanca Herrero, By 164 París, By Gift, Catacló, Diferencias Educativas, Ecoalf, El Otro Rollo, EsCarola, Fundashop, Fundatruck, Good Reno, Green Kelt, Jessi Tartas, Los Caprichos de Renata, Luxury Shop, Ma Petit Creperie, Malaca, Maliki, Mamoky, María de Saas, Okau, One Touch, Oro de Argán, Pecora, Entrebolsos, Monteserín Fotografía, Gloria Loizaga, Rojo Inglés, Rosario, Silvia está Tocada, Submarinas, The Little Pig, The White Craft, Twiggy and me, White, Wondernology.

Además, con el fin de apoyar esta iniciativa, marcas de moda, decoración o gastronomía como Aristocrazy, LVMH, L'Oreal, Coca-Cola, Mahou San Miguel, Fenómeno Entrenamiento Personal, LA Organic, Mimoki o Ecoalf entre otras han donado sus productos para una tómbola solidaria que tendrá lugar durante todos los días del mercado.