La familia Iglesias recupera la gestión de Grupo Rubaiyat y ficha a Daniel Redondo como chef ejecutivo

Prevé seguir creciendo en el exterior con la apertura de un restaurante en Lisboa

La familia Iglesias ha recuperado el 100% de la gestión de Grupo Rubaiyat, que celebra su 60 aniversario, tras la salida del fondo español Mercapital, y encara una nueva etapa gastronómica con el fichaje de Daniel Redondo como 'chef' ejecutivo y socio, según ha informado el grupo en un comunicado.

En concreto, en los cuatro años en los que han estado los inversores presentes en el grupo, Rubaiyat inició un ambicioso plan de expansión con la apertura de cuatro nuevos restaurantes que están localizados en Río de Janeiro (2014), Brasilia (2013), Ciudad de México (2014) y Chile (2016), que se unen a los que tenía en Sao Paulo, Madrid y Buenos Aires.

De esta forma, Belarmino y Ana Lucía Iglesias regresan al frente de la multinacional junto a una nueva generación de la familia, sus hijos Víctor y Diego, formados en economía y finanzas, que ahora formarán parte "fundamental" de la gestión empresarial de la compañía.

El objetivo del grupo, seis décadas después de la apertura del primer Rubaiyat en Brasil, es seguir expandiéndose y consolidar su apuesta por la calidad y el excelente trato al cliente, que le ha caracterizado estos años.

Así, Rubaiyat prevé seguir con su expansión internacional con una próxima apertura en Lisboa. Además, acaba de fichar a Daniel Redondo, procedente del restaurante Maní brasileño y formado durante más de una década en El Celler de Can Roca, como 'chef' ejecutivo y socio del grupo.

"No vengo a cambiar, vengo a acrecentar. Tras 13 años en El Celler de Can Roca y 12 en Maní me apetece mucho, en esta nueva aventura, hacer cocina tradicional catalana y de toda España, hacer en Madrid arroces, fideuás, pescados al horno, faldas de cordero, ensaladas, platos vegetarianos y dar un toque de frescura sin modificar los pilares de Rubaiyat", ha señalado el chef.

El Grupo Rubaiyat, además de los restaurantes, es propietaria de la Hacienda Rubaiyat en Brasil, donde crían a las reses Brangus, y posee en Galicia la bodega Pazo de Rivas.