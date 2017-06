Jordi Cruz, de 'Masterchef Celebrity': "Es gente que a priori no quieren ser cocineros pero les exigimos lo mismo"

Etiquetas

El suplemento masculino de 'El País' presenta su nueva revista de diseño, arquitectura e interiorismo de 'Icon Design'. Como no podía ser de otra forma fueron muchos los rostros conocidos interesados por el mundo de la decoración los que se dieron cita en la gran fiesta de Icon.

EL PAÍS PRESENTA SU REVISTA DE ARQUITECTURA 'ICON DESIGN'

Entre los que se dejaron ver en la fiesta estuvieron Alfonso Bassave, Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera o Mario Vaquerizo entre otros. Por su parte Jordi no dudó en hablar de la nueva edición de Masterchef Celebrity y es que, según el mismo comentó, hay muchas sorpresas preparadas.

CHANCE: Arquitectura, diseño... ¿Te gusta?

Jordi Cruz: Me gusta la cultura, todo lo que me nutra y me enriquezca y me de criterio y a eso estamos.

CH: ¿Eres de los que pone el granito de arena en la decoración?

J.C: No, yo sé de cocinar, del resto sé poquito, intento aprender, asesorarme y si hay cosas que no me salen bien pues pido ayuda. Hay cosas que no se dan bien y tienes que recurrir a gente que sepa, que te eche una mano y te nutra de su talento.

CH: Qué maravilla cómo va el programa.

J.C: Pues sí, encima la audiencia sube, nosotros felices porque hablamos de cocina y creo que hacemos un formato muy chulo y aporta cosas muy buenas y además entretiene, eso es genial.

JORDI CRUZ: "COMPAGINAR EL RESTAURANTE CON MASTERCHEF ES DURO"

CH: Sobre todo habéis formado una gran familia y eso luego se nota.

J.C: Lo dices por Pepe. Es como mi hermano gamberrete. Es así, compaginar el restaurante con Masterchef es duro pero si va bien, la sí a la gente le gusta es importante.

CH: En breve Masterchef Celebrity.

J.C: Sí, genial.

CH: Vaya elenco.

J.C: Sí, nos lo ponen muy fácil, es gente que a priori no quieren ser cocineros, les tratamos casi igual que a los mayores pero entendemos que nos quieren ser cocinero y nos dan cosas muy buenas, tan buenas que no podemos privar al público de que vean esa cara divertida que tienen siempre y cuando se pongan serios a la hora de cocinar. Hay varios que pintan muy bien, que cocinan muy bien, que también tienen sus altibajos y creo que hasta el final no veremos candidatos firmes.

CH: Los niños deseando que les toque a ellos.

J.C: Formato que nos encanta, formato que es muy didáctico, formato que nosotros no podemos ser tan duros porque el niño pide formación y cosas que no puedes exigir.

CH: Y en verano, ¿Habrá alguna escapada?

J.C: Se puede compaginar pero cómo hacerlo, con todas las horas del día y con todos los días del año, es lo que hay.

CH: En plena grabación el divertirte con los compañeros.

J.C: Sí, es duro pero son unas pequeñas vacaciones, que sales, vamos a sitios que son maravillosos, vamos a ver a cocineros y restaurantes y también lo disfrutamos.