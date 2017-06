El Master of Wine Frank Smulders impartirá el nivel avanzado del Wine&Spirit Education Trust en Gómez Cruzado

Etiquetas

La escuela de formación vitícola para profesionales y aficionados más prestigiosa del mundo, Wine&Spirit Education Trust (WSET), organizará una sesión formativa del nivel 3 (Avanzado) del 7 al 11 de junio con el Master of Wine holandés Frank Smulders en la bodega del Barrio de la Estación de Haro Gómez Cruzado, con la coordinación de 'Vintage Class' -proveedor oficial de los cursos del WSET en España-.

La formación del WSET ofrece un conocimiento en profundidad de la viticultura y enología y cubre las principales regiones vitícolas del mundo, las variedades de uva y los estilos de vino que definen a las diferentes zonas productoras, sin olvidar aspectos como el maridaje y servicio. El WSET 3 se caracteriza por una cobertura más completa de los vinos y licores del mundo, con un mayor enfoque en la técnica de cata.

En una primera parte se explica los factores clave de producción de los principales vinos del mundo y se describe cómo influyen en el estilo, calidad y precio. Una segunda parte aborda la descripción en detalle de las características de los principales vinos del mundo.

Como docente del nivel avanzado, el Master of Wine holandés Frank Smulders aportará 30 años de trayectoria en el comercio internacional del vino y en la representación de bodegas en mercados exteriores. Smulders ejerce también la consultoría y es profesor del WSET para varios de sus grados en diferentes países europeos. Smulders ha dirigido, asimismo, la bodega del cinco estrellas Hotel Residenz Palais Coburg en Viena, premio a la 'Mejor Lista de Vino del Mundo' en 2014 para la publicación 'The World of Fine Wines'.

Puede consultarse más información de los cursos en la web de 'Vintage Class' en el apartado 'WSET en Haro' o llamando al teléfono 947 55 96 16. Las inscripciones pueden realizarse por mail (admin@vinclass.com / jeni@vinclass.com)

Jeni Wilson dirige de la academia de inglés 'Vintage Class', localizada en Aranda de Duero, especializada en el mundo del vino. Profesora nativa de Australia y Escocia, cuenta con más de 20 años de experiencia dando clases en México, Tailandia, Australia, Cambridge (UK), y España.

Además de Frank Smulders, los cursos del WSET impartidos por Vintage Class cuentan con la colaboración de importantes profesionales del mundo del vino como Anna Harris-Noble (DipWSET), especializada en vino y gastronomía y directora de Taste Exchange; Laura Kent (DipWSET), directora de Yorkshire Wine Academy; y Jenny Siddal, directora de la agencia de enoturismo Taste Rioja, experta en vinos de Rioja, zona en la que reside desde hace más de 13 años (ella será la encargada de dar los cursos de nivel 1 y 2 en Haro).