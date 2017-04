Música y cocina de vanguardia con sabor noruego en la segunda edición de Jazz&Cookin

Etiquetas

El festival de música y cocina de vanguardia 'Jazz&Cookin' arrancará su segunda edición el próximo viernes, 28 de abril, en el edificio Veles e Vents de València con la actuación de Atomic y Beady Belle, dos de las bandas de jazz emblemáticas de Noruega, el país invitado de esta ocasión, informan los responsables de la iniciativa.

Atomic, uno de los grupos acústicos más poderosas del nuevo milenio, se formó en el 2000 e, inmediatamente, consiguió una fuerte identidad de grupo sin perder por ello la libertad de expresión individual de cada uno de sus miembros. En Jazz&Cookin' presentarán su nuevo disco, 'Six Easy Pieces'.

Beady Belle también estrena nuevo álbum, 'On my Own', grabado bajo el sello Jazzland Recordings. El disco de jazz vocal, con reminiscencias al soul de los setenta, es a la vez íntimo y exuberante.

Además, el sábado 29 de abril actuarán la banda Naima, Elephant9 y La Elektrik Jazz Mantra, mientras que el domingo 30 de abril será el turno de Mireia Vilar, The Geordie Approach y una pieza de arte sonoro diseñada por Josep Lluís Galiana y Avelino Saavedra en conjunto con un cocinero de La Sucursal.

GASTRONOMÍA

En la parte gastronómica, el grupo La Sucursal ha creado especialmente una serie de tapas inspiradas en la cocina Noruega, como bacalao con reducción de sidra y parmentier de patata; tostada de queso de cabra, mermelada de jengibre con salmón; cordero al enebro a la brasa; estofado de urogallo con arándanos y gofre con chocolate al licor de cereza.