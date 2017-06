El canal 'Non Stop People' celebra su segundo aniversario con nueva parrilla y una redacción digitalizada

Etiquetas

El canal 'Non Stop People', que se emite en la plataforma Movistar+, celebrará este viernes 9 de junio su segundo aniversario con nueva parrilla y una redacción digitalizada con el objetivo de adaptarse a los nuevos consumos de televisión.

"Estamos fomentando y construyendo una transformación muy compleja, creemos que es lo que nos toca hacer, seguimos queriendo destacar haciendo un poco más de ruido sin perder nuestra identidad y, sobre todo, queremos seguir contribuyendo a que a los jóvenes les llegue un discurso que valga la pena", ha declarado en una rueda de prensa el presidente del canal, José Manuel Lorenzo.

De este modo, la cadena, dirigida a un público joven, continua apostando por la producción propia con nuevos formatos. "Nuestro papel es captar a un público tan complicado como los millenials con una televisión diferente y con muchos más medios por los que comunicar todo lo que producimos", ha recordado Lorenzo.

En concreto, el canal de televisión ha anunciado el estreno de nueve formatos temáticos. 'Non Stop Fashion Week', programa de moda y tendencias presentado por Flora González; 'Fan People' espacio dedicado al 'fenómeno fan' y sus protagonistas conducido por Antonio Lleida y Cristina Plaza; 'No Te Pares', enfocado al ejercicio y la vida sana guiado por Álex Lamata; 'Historias del Pop', monográficos sobre artistas del pop rock, con Manolo Fernández; 'X-People', la actualidad sobre deportes extremos por Casilda Aguilera y Alberto Arruty; o 'Gastrolab', un espacio de recetas de cocina radicales y fáciles de preparar con la cocinera May Cons.

'Pantallas' es el espacio en el que Carmen Corazzini repasa la cartelera con colaboradores expertos como Manuel Velasco; y en 'Sonidos', Ingrid Sunyer analiza las tendencias en Spotify o Apple Music y comenta los mejores videoclips. Además, el canal contará cada semana con conciertos en acústico de 15 minutos de nuevos grupos y bandas ya conocidas en 'Sessions'.