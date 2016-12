Nostrum doblará plantilla en sus cocinas centrales para entrar en la restauración chalet en Europa

Etiquetas

Quiere que el 'delivery' represente el 25% de la facturación en 2018

Home Meal Replacement, la empresa propietaria de la cadena de restaurantes 'low cost' Nostrum, doblará en 2020 la plantilla de las instalaciones de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), donde se producen los platos preparados que después se venden en las tiendas y donde trabajan actualmente 150 personas --en total, Home Meal emplea a 250 trabajadores--.

En una entrevista de Europa Press, el presidente y consejero delegado de la compañía, Quirze Salomó, ha explicado que el aumento de la plantilla será necesario para asumir el crecimiento derivado de un nuevo formato que se lanzará en 2017, la restauración de tipo chalet --conocidos en el sector como 'free standing restaurants'--, primero en Catalunya y posteriormente en Europa, con 50 locales.

"Actualmente no hay ningún jugador transnacional europeo en el QSR --'quick service restaurant'-- y tenemos la oportunidad de ser los primeros", ha dicho Salomó, que prevé que este nuevo concepto esté presente en países europeos como Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Polonia, entre otros.

Este formato está pensado para el extrarradio de las ciudades, parques comerciales y junto a aparcamientos de los hipermercados, y los planes son inaugurar la primera Casa Nostrum en Catalunya --previsiblemente cerca de Barcelona y en régimen de propiedad-- en Semana Santa y extender este concepto a Europa hasta conformar una red de 50 chalets en un plazo de cuatro años y apoyándose en el modelo de franquicia.

Estos chalets, que serán modulares, tendrán una superficie de entre 75 y 600 metros cuadrados --los que más se construirán serán de 150--, requerirán una inversión de entre 200.000 euros y un millón, y comercializarán platos típicos de los países donde se ubican.

Desde las cocinas de Sant Vicenç de Castellet se elaborará el 80% de la gastronomía que se sirva en cada uno de estos restaurantes, mientras que el 20% restante se cocinará en el obrador del franquiciado: "Nuestro mercado doméstico no es ni Catalunya ni España, sino Europa", afirma Salomó.

Nostrum, que cuenta con 135 puntos de venta --12 en Madrid, cinco en Francia y el resto en Catalunya-- ha invertido 15 millones de euros en su cocina central de Sant Vicenç de Castellet para absorber el plan de expansión, que contempla la apertura de 300 restaurantes, hasta alcanzar los 400 en 2020, repartidos en unos ocho países de la UE.

'DELIVERY'

Nostrum, conocida por sus platos caseros a uno, dos y tres euros, ha decidido apostar fuertemente por los servicios de comida a domicilio con 'Nostrum Go' a través de Internet y la 'app' móvil para aumentar ventas un 20%.

Así, ofrece 'Nostrum Go Now', para repartos en 20 minutos; 'Nostrum Go Community', para que los empleados de una empresa se organicen para que les traigan la comida a la oficina, y 'Nostrum Go Family', menús completos para toda la semana a domicilio.

Con el objetivo de que este canal suponga el 25% de la facturación de la compañía en dos años, Nostrum invertirá alrededor de un millón de euros hasta 2018.