Nutricionistas de EEUU conocen beneficios para la salud de dieta mediterránea rica en aceite de oliva

Nutricionistas y dietistas de Estados Unidos (EEUU) han podido conocer los beneficios para la salud de una dieta mediterránea rica en aceite de oliva en el marco de la conferencia anual 'Healthy Kitchens, Healthy Lives', que durante más de una década se ha erigido como uno de los principales foros sobre alimentación, nutrición y salud en los Estados Unidos.

Según ha informado la Diputación de Jaén en una nota, en este encuentro científico que organizan Harvard T.H. Chan School of Public Health y The Culinary Institute of America y que permite a profesionales del colectivo sanitario y médico conocer los últimos progresos en materia de nutrición, están muy presentes este año los aceites de oliva virgen extra y sus beneficios para la salud, de la mano de la Diputación de Jaén y la Interprofesional del Aceite Español.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha asistido a este encuentro, ha insistido en que "la provincia de Jaén, que es la mayor productora a nivel mundial de aceites de oliva de calidad, tiene que hacer un especial esfuerzo para poner en valor un producto fundamental para la cocina pero también para la salud".

En este sentido, Reyes ha subrayado que se tienen que sumar prescriptores de un producto de calidad como es el aceite de oliva que además es fundamental para la salud. "El estudio Predimed lo pone de manifiesto y es una oportunidad para conquistar nuevas cocinas, nuevos paladares en el mundo", ha insistido.

Respecto a la conferencia 'Healthy Kitchens, Healthy Lives', el presidente de la Administración provincial ha destacado que "conferencias educativas como la que nos ha traído hasta los Estados Unidos sirven para introducir a médicos, profesionales sanitarios, cocineros y nuevos consumidores en estilos de vida y alternativas de alimentación más saludables".

La conferencia de este año, que se celebra en Napa Valley, en el estado de California, hace referencia a la dieta mediterránea y las conexiones con la reducción del riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas. Los expertos gastrónomos, así como los del campo de la nutrición han puesto de relieve el papel central de los aceites de oliva en este patrón de alimentación saludable.

El programa de la conferencia ha contado con la presencia del doctor Ramón Estruch, coordinador del estudio Prevención con DIeta MEDiterránea (Predimed), el "más influyente" de los realizados en las últimas décadas sobre el efecto de esta dieta en la salud, y con el chef Daniel Olivella, quien ha cosechado "un gran éxito" en los Estados Unidos (EEUU) durante las últimas décadas gracias a su oferta culinaria netamente mediterránea.

Ambos han protagonizado una charla con el título 'La dieta mediterránea, desde la investigación actual hasta la estrategia culinaria: perspectiva desde España' que se ha desarrollado en dos sesiones con la asistencia de un centenar de nutricionistas y dietistas norteamericanos.

Estruch ha compartido los resultados del estudio Predimed con el público, entre los que sobresale que la Dieta Mediterránea, rica en aceite de oliva virgen extra, es uno de los modelos dietéticos más saludables, sobre todo dada su capacidad para reducir el riesgo de un accidente cardiovascular hasta en un 30 por ciento, entre otros muchos beneficios.

Además, Predimed también ha demostrado que la dieta mediterránea, rica en aceite de olive virgen extra, puede ayudar "de forma notable" a mejorar la epidemia de obesidad en las sociedades desarrolladas, como la estadounidense.

El taller del doctor Estruch se ha cerrado con una demostración culinaria de la mano del chef catalán Daniel Olivella, cuyos dos restaurantes, en San Francisco y en Austin, Texas, rinden homenaje a la cocina mediterránea.

PREPARADAS UN TOTAL DE 15 SALSAS

Olivella ha preparado hasta 15 salsas diferentes basadas en aceite de oliva virgen extra, para las que ha utilizado aceites de España y los aceites Jaén Selección. De hecho, de esta quincena de salsas, dos han sido elaboradas solo con virgen extra, una con variedad picual y otra con variedad hojiblanca.

Por su parte, el presidente de la Interprofesional, Pedro Barato, ha enmarcado esta participación como parte de la estrategia educativa de la organización en el campo de la salud. En este sentido, ha señalado que "en los últimos años, la salud se ha convertido en una importante preocupación para nuestros consumidores, ya sea en los Estados Unidos, en China o en España", de forma que considera que "la respuesta a las necesidades de estas sociedades, cansadas de unos hábitos dietéticos pobres, está en los aceites de oliva y la Dieta Mediterránea".

La promoción de las bondades saludables del aceite de oliva virgen extra que se desarrolla estos días en Estados Unidos de la mano de la Diputación de Jaén y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español pretende educar a los profesionales de la salud y la gastronomía sobre los resultados históricos del estudio Predimed.

A lo largo de este año, ambos organismos darán a conocer los beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva virgen extra entre profesionales de la salud de distintos países estratégicos a nivel mundial.