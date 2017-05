Ofrecer recetas del "día a día, sin complicaciones y de buen sabor", claves del éxito del cocinero riojano Javier Romero

Etiquetas

El cocinero -líder en redes sociales- presentará este jueves su libro 'Cocina Familiar, Javier Romero' en Santos Ochoa, Calvo Sotelo

Contar con 4 millones de seguidores en redes sociales es, lejos de una presión, un acicate para continuar ofreciendo lo mejor de uno mismo a través de Internet. Así lo concibe el cocinero riojano, Javier Romero, que lleva desde 2012 ofreciendo sus recetas para un público online con el fin de "engancharles" a "la cocina del día a día" sin "complicaciones, de forma sencilla y eficaz".

Javier Romero lo tiene claro "para cocinar no hacen falta grandes historias" solo "ganas" y "buenos alimentos". A partir de ahí, ha asegurado a Europa Press, "lo importante es hacerlo fácil" porque a la gente "no hay que complicarle, todo lo contrario, hay que ayudar a solucionarles los problemas, y los de la cocina, también".

"Yo cocino recetas 'de las de todos los días', esas que están ahí, desde siempre, desde cuando éramos pequeños y que nos gustan, para aprovechar el tiempo diario, que conciban la cocina como un pequeño placer, que disfruten y que, finalmente, además, puedan sorprender a sus familiares con buenos platos y mejores sabores".

'COCINA FAMILIAR, JAVIER ROMERO'

Estas ideas, junto a sus mejores recetas, es lo que Javier Romero ha plasmado en el libro 'Cocina Familiar, Javier Romero' (editorial Planeta) y que presentará este jueves, 25 de mayo, a partir de las 19,30 horas en Santos Ochoa (Calvo Sotelo).

En concreto, el libro ofrece alrededor de doscientas recetas de la mano de uno de los cocineros más populares en Internet. "Un homenaje a una cocina casera y sabrosa que sobrevive al paso del tiempo y a la llegada de nuevas modas gastronómicas".

Romero ofrece así, de forma sencilla, los platos de la abuela, los guisos, las verduras de la huerta, los postres deliciosos... recetas, estas últimas, "que son las que más visitan tienen en la web. A la gente le encanta endulzarse y que mejor que hacerlo ellos mismos, de forma casera y en un momento".

Un recetario "imprescindible, simple y práctico" para "disfrutar de la cocina en familia".

Afincado en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, Javier Romero ofrece sus recetas desde su propio hogar. Allí, él y su equipo trabajan día a día para subir sus platos a las redes sociales, además de contar con un programa propio en un canal de televisión. Sin duda alguna, Internet "es un gran escaparate" y "nosotros, llevamos desde 2012 subiendo recetas a Internet, ese año creé mi primera página en Facebook y ahora, cinco años después, ya tengo seis más".

'CONTAR' LA COCINA

"Empecé poco a poco por la necesidad de contar la cocina, de presentar mi forma de elaborar los platos y ahora, la verdad es que la situación se ha ido disparando pero no hay explicación para eso, a veces, enganchas y eso es lo que parece que ha pasado conmigo. Por eso estoy tan orgulloso de mis seguidores y de que no me den la espalda", ha indicado.

Con el fin de ofrecer, una receta nueva cada día, ahora mismo, "publicamos seis vídeos a la semana" pero poco a poco "subiremos también esa cifra, sobre todo, de cara al próximo invierno".

Javier Romero también quiere llegar a su público más joven. "A aquellos que, por ejemplo, acaban de salir de sus casas para ir a la universidad, o se están independizando". Ellos "tienen que saber que cocinar es fácil, que es sencillo y que sus platos favoritos, los que les hacían en su casa, los pueden hacer ellos de forma sencilla".

También ofrece en su libro recetas más modernas, conocidas como 'fast food' ya que, como él mismo reflexiona, "hacer una pizza con masa casera, como las que yo enseño, es mucho más barato y rápido que otras, es más, a veces el repartidor puede tardar más tiempo en llevarla que en hacerla tú mismo en casa".

Con ganas de seguir desarrollando su trabajo en La Rioja, ya que adora "nuestros productos de calidad, la calma de esta región y de mi pueblo", este cocinero ha asegurado estar muy contento con la publicación y el éxito de su libro. "Es una meta cumplida para mí y, sobre todo, contando con una editorial tan reconocida como es Planeta".

Por su parte, y entre las recetas más vistas por Internet ha destacado los postres como el arroz con leche "con mi receta secreta" o los crepés, pero, entre medias, también recetas para adelgazar. "A la gente le gusta comer bien, disfrutar de los postres y los dulces, pero también quiere cuidarse, y eso es lo que yo ofrezco tanto en mi libro como en Internet".