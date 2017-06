Pamplona acogerá del 30 de junio al 2 de julio la I Feria de Cerveza Artesana 'Sanferbeer'

Etiquetas

Contará con la presencia de 16 productores de Navarra y País Vasco y podrán degustarse más de 60 cervezas

Del 30 de junio al 2 de julio se celebrará en la capital navarra la I Feria de Cerveza Artesana de Pamplona 'Sanferbeer Jaialdia', en el que se darán cita 16 productores de Navarra y País Vasco.

La cita tendrá lugar en Geltoki, la antigua estación de autobuses de Pamplona. Será abierta al público y se podrán degustar más de 60 cervezas de elaboración artesanal tras adquirir el vaso conmemorativo de la feria por 3 euros.

Como representación navarra acudirán Morlaco Beer, organizador del evento, y otros cinco productores: Naparbier, Biribil, Brew and Roll, Sesma Brewing y Xorta. Por parte del País Vasco, se contará con la asistencia de Mala Gissona, Bidassoa Basque Brewery, Gar and Gar y Mattinada, todos ellos guipuzcoanos. De Vizcaya, La Txika de la Cerveza, Urbanbeer y Tito Blas. Por último, por parte de Álava estarán Byra, Udabeer y Garagart. Además, habrá un puesto de comida artesana a cargo de The House Beer.

Además, se celebrará un concurso para elegir las tres mejores elaboraciones. El jurado estará formado por nueve jueces profesionales y certificados BJCP (Beer Judge Certification Program). El público también podrá elegir sus variedades preferidas a través de una aplicación para el móvil / página web ('beer wars'), y se sortearán diferentes regalos entre aquellos que participen.

Además, se ha elaborado una cerveza 'Sanferbeer' que se comercializará en varios locales de la zona los días previos y posteriores a la feria, como Manneken, Katakrak, El retrogusto es mío, Restaurante El Colegio y El Bodegón en Burlada.

El recinto contará con un escenario en el que actuarán Sonic Toys, Tracción, Proyecto Pez, Icer Company, Iparfolk, Vuelo 505 y Txutxin Ibañez y los Txarros. Además de DJ Dubi y Alex Mugiro que pincharán y animarán la feria.

Para aquellos que acudan con niños pequeños, se podrá utilizar la zona de juegos infantiles que está habitualmente abierta en el andén número 2 de la antigua estación.

"Nos parecía que Pamplona se merecía tener una cita como esta, eventos de este estilo ya se celebran en otras ciudades cercanas y el ambiente cervecero navarro lo estaba esperando. Hasta ahora no había cuajado, aunque había habido algunos intentos, y queríamos intentarlo", ha explicado David Salinas Lizaso, uno de los socios de la cervecera artesanal Morlaco Beer.

La apuesta por "el producto local y de calidad" es una de las máximas de la cita, que pretende "mostrar el dinamismo de un sector en auge, que cuenta ya con alrededor de medio centenar de firmas solamente en Navarra y País Vasco". Por ello, esperan atraer "al público más cervecero, al ya familiarizado con el producto artesano", pero también a "aquellos que todavía no han sentido la necesidad de probar cosas nuevas", añade Salinas.

La feria ha sido organizada por Morlaco Beer, con el patrocinio de The House Beer, El Dromedario Records, Navarmusic, Diario de Navarra, El Retrogusto es mío, Pamplona Actual, Restaurante El Colegio y Beer Kupela. Colaboran Ayuntamiento de Pamplona, Aspace, Asociación de comerciantes del Casco Antiguo, Definde.com, Manneken beer, Revista El Mono, localbier.com, Casa Gurbindo, Katakrak, ikuspuntu, Solo artesanas, lupulu.com, Rastal y la cervecería Ricardo Molina.