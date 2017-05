La Plaza de Toros de Almendralejo será una de las sedes del brindis colectivo del Día Movimiento Vino DO

Etiquetas

La Plaza de Toros de Almendralejo (Badajoz) será una de las sedes, el próximo 20 de mayo, del brindis colectivo con motivo de la celebración de la primera edición del Día Movimiento Vino DO, en la que participan un total de 24 Denominaciones de Origen de todo el país.

De este modo, este enclave, situado en el corazón de la DO Ribera del Guadiana, albergará este brindis que tendrá lugar a partir de las 13,30 horas, en el que se podrán degustar los vinos de diferentes bodegas enmarcadas en la DO, así como tapas de productos gastronómicos, y que estará amenizado con música en directo, entre otras sorpresas.

Ribera del Guadiana se suma así a una jornada impulsada por 24 Denominaciones de Origen y por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), según ha informado la propia DO en nota de prensa.

Con el objetivo de acercar el vino con Denominación de Origen al público en general y a los jóvenes en particular en un día en el que, además del vino, la música también tendrá un papel fundamental, surge el Día Movimiento Vino DO.

La Plaza de Toros de Almendralejo será sede de este singular evento, abierto a todos los interesados que deseen unirse y degustar vino y cava con Denominación de Origen de las bodegas participantes, que ofrecerán diferentes referencias que podrán adquirirse mediante tickets.

Estos vinos se podrán degustar bien adquiriendo la copa in situ mediante fianza reembolsable de 2 euros o bien comprándola por 2 euros, aunque también se puede llevar una copa propia.

Además, se ofrecerá un maridaje con tapas de productos gastronómicos de la tierra, tales como jamón, queso y aceitunas, que también podrán adquirirse a través de tickets.

Con esta iniciativa, la DO Ribera del Guadiana se suma al objetivo de reunir a miles de personas, en diferentes puntos del país, que brindarán simultáneamente por el vino con DO, un "sencillo gesto" con el que poner en valor la calidad de este producto y acercarlo a aquellos que aún no lo han descubierto.

Otras 24 Denominaciones de Origen, además de Ribera del Guadiana, participan en la celebración de este día, en concreto, serán Alicante, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bizkaiko Txakolina, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry, La Mancha, Madrid, Montilla- Moriles, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Rioja, Valdepeñas, Valencia, Utiel-Requena y Yecla.

La previsión del programa de cada Denominación de Origen podrá seguirse a través de sus páginas web y sus redes sociales, así como por la web y las redes sociales de Movimiento Vino DO Además, con el hashtag

#DíaMovimientoVinoDO se podrá seguir toda la información de lo que se está preparando en la D.O. más cercana.

Cabe destacar que la Plaza de Toros de Almendralejo, inaugurada el 1 de abril de 1843, fue Declarada Bien de Interés Cultural en 2014.

Construida en estilo neomudéjar, cuenta con "gran valor histórico y artístico" y, además, ofrece una particularidad que la hace "única en el mundo", ya que bajo su graderío se oculta una bodega con capacidad para 750.000 litros.