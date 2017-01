Presentada en Jerez de la Frontera la Asociación de Sumilleres de Cádiz

Etiquetas

La bodega San Ginés del Consejo Regulador de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar ha acogido este lunes el acto de presentación oficial de la Asociación de Sumilleres de la provincia de Cádiz (ASC).

A pesar de que la provincia en general y Jerez en particular cuenta con una larguísima tradición vitivinícola (no en vano tiene la D.O. más antigua de España), lo cierto es que no ha sido hasta ahora que los sumilleres de la zona han decidido organizarse y de alguna forma hacer más visible su trabajo, aunando también esfuerzos para su propio desarrollo profesional y para la promoción de los productos de la tierra, según ha informado la estrenada asociación.

Todo comenzó cuando tres sumilleres, ligados hace tiempo al mundo del vino, se unieron con el objetivo de constituir la Asociación de Sumilleres de Cádiz. Se trata de José Antonio Barragán Sánchez, presidente de la Asociación y sumiller/maitre del Restaurante Universo Santi; Mario Sola Sanz, vicepresidente y segundo sumiller/maitre del mismo restaurante; y Mª Carmen Martínez Granados, secretaria/tesorera, sumiller y gerente de Miss Catas, así como colaboradora en el programa de radio 'Tierra de Vinos', de Canal Sur Radio (R.A.I.).

El acto de presentación se ha inaugurado por el presidente del Consejo Regulador de Jerez, Beltrán Domecq, quien ha valorado la creación de esta nueva entidad, subrayando en su intervención la labor de los sumilleres en la comunicación y promoción del vino de Jerez, y en lo importante que es saber aconsejar en los maridajes.

Los miembros fundadores de la ASC, Jose Antonio Barragán y Mª Carmen Martínez, y el presidente del Consejo Regulador han estado acompañados por Rafael Bellido, presidente de la Asociación de Sumilleres de Sevilla y presidente de la Federación Andaluza de Sumilleres, y Gloria Bazán, trabajadora social de Universo Santi.

Se han expuesto en la presentación los objetivos de la Asociación, entre los que se encuentran no sólo el crecimiento profesional de los asociados, sino también el fomento y promoción de los productos propios de la tierra, en una clara apuesta por la calidad y excelencia en la provincia en lo que al servicio en la restauración se refiere. Se destacaron igualmente otros objetivos tales como la defensa de la cultura vitivinícola y la historia del marco de Jerez y de la provincia de Cádiz y la accesibilidad

total y acercamiento del mundo del vino a personas con discapacidad, un mundo versado en los sentidos.

Para ello, la secretaria de la ASC ha señalado algunas de las actividades que se llevarán a cabo por la Asociación: Catas magistrales y Master Class de bodegas y otras empresas relacionadas con la restauración, el vino y la gastronomía; charlas, coloquios y mesas redondas; visitas a bodegas y otras empresas relacionadas con la restauración, el vino y la gastronomía y organización de eventos dirigido a profesionales del sector, entre otras.

Para conocer de primera mano esta iniciativa, se han dado cita representantes del sector vitivinícola, del enoturismo, y prensa. Así, han estado presentes representantes de bodegas de la zona, propietarios de restaurantes y tiendas especializadas, sumilleres y personal de sala de restaurantes, prensa, blogueros, etc.

Toda la presentación ha estado apoyada por una intérprete de lenguaje de signos, María Sanromán. Con esta iniciativa, creada por profesionales independientes, se pone de manifiesto la existencia de un genuino interés por impulsar el sector vitivinícola y el enoturismo en nuestra tierra, lo que sin duda contribuirá a fortalecer la identidad de nuestros vinos.