Quique Dacosta, de la polémica de Jordi Cruz: "Los grandes restaurantes han formado a los talentos"

Un año más la prestigiosa revista Conde Nast hizo entrega de sus premios viajeros y lo hizo en un lugar emblemático de la capital madrileña, el Hotel Ritz. En esta ocasión, la revista contó con una presentadora de lujo, la actriz Rossy de Palma fue la encargada de hacer entrega de los Premios Traveller 2017.

LA REVISTA CONDE NAST ENTREGA LOS PREMIOS TRAVELLER 2017

Entre los muchos rostros conocidos que se dieron cita en la exclusiva fiesta pudimos ver a Quique Dacosta, Ana Fernández, Marta Etura, Bar Rafaeli, Boris Izaguirre, Ana García Siñériz, Ana Polvorosa, Stany Coppet o Beatriz de Orleans entre otros. En medio de la gran polémica que se ha creado entorno a las declaraciones de Jordi Cruz sobre los becarios, el chef Quique Dacosta aseguró que es muy importante la formación en las cocinas de las nuevas promesas de los fogones aunque siempre bajo una legislación.

CH: Premios Conde Nast.

Quique Dacosta: Sí, primero encantado de que la figura de un cocinero esté en una gala, en unos premios que reconocen lo que también es de alguna manera la gastronomía, viajes, cultura, ocio y de alguna manera que un cocinero forma parte de los pensamientos de Conde Nast Traveler está aceptado.

QUIQUE DACOSTA: "ESTOY A FAVOR ES DE LA FORMACIÓN, ES NECESARIA, ES AQUÍ Y EN CUALQUIER PROFESIÓN"

CH: ¿Si tuvieras que elegir un único destino a nivel culinario?

QD: Tengo muchos y sabes qué pasa, que esos destinos si no están dentro de mis fronteras me da pereza. Japón me encanta pero América latina está resurgiendo con una fortaleza tremenda, ahora mismo tiene grandes líderes y están siendo una gran referencia gastronómica con un atractivo cultural muy importante.

CH: ¿Qué piensas de la gastronomía española a nivel mundial?

QD: Nos pensamos que nos conocen más de lo que nos conocen, el reto de la gastronomía española es tutelarla en el mundo, tenemos en cuenta que nos conocen, obvio, las tapas, las paellas, los pinchos... En los últimos años lo que hemos aportado los cocineros de innovación pero lo que habría que hacer ahora es tutelarlo. Los restaurantes pueden ser la mejor oficina de turismo de un país.

CH: ¿Qué te parece la polémica de Jordi Cruz con los becarios?

QD: Te diría que hasta el momento no me he puesto a analizar la situación, estoy todo el día cocinando, casi todo el día con actividades, tendré el tiempo suficiente para analizarlo con detenimiento.

CH: ¿Pero estás a favor?

QD: Yo lo que estoy a favor es de la formación, es necesaria, es necesaria para el devenir de la gastronomía, aquí y en cualquier profesión. Yo creo en la formación y creo que es uno de los éxitos de la gastronomía española, los cocineros, los grandes restaurantes, han formado a los talentos. A partir de aquí, el mayor control ante todo.

QUIQUE DACOSTA: "HAY QUE PREGUNTARLE A CADA CUAL COMO SE QUIERE FORMAR, PERO REGLADO DENTRO DE UNOS PARÁMETROS ÉTICOS"

CH: ¿Qué te parece que un sindicato denuncie el restaurante de Jordi?

QD: No me puedo ni tan siquiera pronunciar, no sé los procedimientos, cualquier cosa que te dijera sería aventurarme en un terreno en el que no controlo.

CH: Pero sí que es necesario pasar por una cocina para formarse.

QD: Yo creo que si tuviera la oportunidad sería bueno, claro que sí.

CH: No se puede desempeñar un trabajo sin antes practicar.

QD: Yo creo que hay que formarse, yo creo que hay que formarse de la mejor manera reglada posible, eso es lo que yo pienso. También hay que preguntarle a cada cual como se quiere formar, pero creo que reglado dentro de todos los parámetros éticos.