Quique Dacosta cocina junto a su abuela en París en la gala que proclama su restaurante como el octavo mejor de Europa

El chef 3 estrellas Michelin Quique Dacosta cocinó anoche en París junto a su abuela durante el evento en el que se ha dado a conocer la prestigiosa lista gastronómica Opiononated About Dining 2017, que reconoce a los cien mejores restaurantes de Europa y en la que el establecimiento de este cocinero en Dénia (Alicante) ocupa el octavo lugar.

En una gala que se celebró bajo la temática 'La cocina de mi abuela' el chef compartió fogones también con cocineros de la talla de Alais Passard, Andreas Caminada o Alexandre Couillon.

"Cuando me propusieron cocinar junto a mi abuela en París y en un evento tan especial me emocionó la idea y no lo dudé. Ella representa todos los valores que me han ayudado a llegar donde estoy y compartir nuestra pasión en esta ciudad maravillosa es muy especial para mí", declaró ilusionado el chef mientras cocinaba una caldereta de cabrito con pimientos charrascones bajo la supervisión de su antecesora.

Esta temporada, su restaurante ubicado en Denia --dos veces premiado Mejor Restaurante de Europa por esta célebre lista y presente en los últimos años en la prestigiosa World's 50 Best Restaurants-- ofrece la propuesta 'DNA La Búsqueda', su nueva apuesta gastronómica para 2017.

Con esta oferta, el cocinero "representa en esencia el rastreo del enclave en el que se ubica, contando con la complicidad y la memoria de aquellos que han transmitido sabores, formas de cocinar y conservar alimentos a lo largo de la historia", informa la oficina del chef a través de un comunicado.

En el último año ha diseñado junto a Porcelanosa una línea de cocinas domésticas inspiradas en lo profesional, y protagoniza la última campaña publicitaria de Arcos junto al jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta, convirtiendo al cocinero en embajador de ambas marcas en todo el mundo.

En su labor divulgativa, el chef, honoris causa en Bellas Artes, ha publicado 'De Tapas con Quique Dacosta', un trabajo editorial que reúne 80 recetas en un recorrido por las cocinas de sus cuatro locales, con una representación de veinte platos o tapas de cada uno de ellos.