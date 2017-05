ROSELL (CEOE) RECONOCE QUE TRABAJÓ GRATIS CUANDO TENÍA 18 AÑOS Y CREE QUE SI LOS CHEFS SOLICITARAN BECARIOS GRATIS “SE INUNDARÍAN” DE SOLICITUDES

Etiquetas

- “No empecemos a atacar todo desde todos lados, porque es una auténtica barbaridad”. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, reconoció este miércoles que trabajó gratis en un par de empresas cuando tenía 18 años y “más contento no podía estar”, y aseguró que si los chefs más importantes del mundo solicitaran becarios para hacer prácticas gratis, “se inundarían” de solicitudes.En declaraciones a los periodistas tras presentar el ‘Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo’, el presidente de la patronal española fue preguntado por la polémica de los chefs con estrellas Michelin que contratan a becarios sin remunerarlos.Rosell respondió que “si los chefs más importantes del mundo abrieran una página web y preguntaran quién quiere venir a hacer prácticas a mi restaurante, se inundarían, en las condiciones que sean”.En este sentido, explicó que él mismo trabajó gratis en un par de empresas cuando tenía 18 años y “más contento no podía estar”.No obstante, puntualizó que este tipo de prácticas “se podrían regular e intentar que no condujeran a abusos”, pero “no empecemos a atacar todo desde todos lados, porque es una auténtica barbaridad”.En cualquier caso, "no debemos hacer que si una persona tiene posibilidad de ir a trabajar al lado de alguien que sabe mucho, decir que no".