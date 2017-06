EL CHEF PEPE RODRÍGUEZ PRESENTA ‘REGINA AS DE LA COCINA’, CUENTO PROTAGONIZADO POR UNA NIÑA SORDOCIEGA AMANTE DE LOS FOGONES

Etiquetas

- Tras la presentación de la historia, el cocinero y una joven repostera sordociega obsequiarán a los asistentes con una pizza refrescante y saludable . El cocinero español Pepe Rodríguez, conocido por el gran público por su participación en el programa televisivo Masterchef, estará este sábado en Madrid en la presentación de ‘Regina As de la cocina’, un título de la colección ‘Cuentos que contagian ilusión’, de la biblioteca infantil impulsada por Fundación ONCE con el objetivo de dar a conocer la discapacidad entre los más pequeños de una forma divertida, amena y normalizada. La presentación de ‘Regina As de la cocina’, que narra la historia de una niña sordociega amante de los fogones, tendrá lugar este sábado, día 3 de junio, a las 11.00 horas, en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, situado en la Avenida Doctor García Tapia, 210. El acto contará con la presencia de alumnos con sordoceguera y otros niños sin discapacidad y con la participación de la joven repostera sordociega Laura Miriam, quien, junto al afamado chef televisivo, obsequiará a los asistentes con una pizza refrescante y saludable al finalizar el acto.Pequeños y mayores podrán disfrutar del cuento, leído por sus autoras, Eva Latonda y Maru García, que presentarán además al resto de protagonistas de la colección ‘Cuentos que contagian ilusión’, que enseñan a los más pequeños en qué consisten las distintas discapacidades y cómo superarlas. Con ‘Regina As de la cocina’ son ya nueve los títulos de la colección ‘Cuentos que contagian ilusión’, una iniciativa impulsada partiendo de la idea original de Concausa para dar a conocer la discapacidad entre los más pequeños y fomentar en ellos valores como la no discriminación, el respeto o la tolerancia. Los interesados en acceder a la sección infantil de la biblioteca de Fundación ONCE pueden hacerlo a través del siguiente enlace, donde también aparecen toda una serie de manualidades para hacer en familia o como recurso educativo en los centros escolares: 'http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/'.