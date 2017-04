Los hermanos Roca señalan que "deben mucho" a la cocina vasca en el inicio en Bilbao de 'The Cooking Revolution' 2017

Etiquetas

Los hermanos Josep, Joan y Jordi Roca han reconocido que "deben mucho" a la cocina vasca durante el inicio este lunes en Bilbao de la gira 2017 de 'The Cooking Revolution', proyecto puesto en marcha por El Celler de Can Roca y BBVA, y que les llevará por siete comunidades autónomas. Una estancia durante la que se entregarán tres becas formativas para alumnos de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao que podrán realizar una estancia de cuatro meses en el Celler de Can Roca.