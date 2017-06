Wally López, Paco Roncero, Pepe Rodríguez o Mireia Canalda, algunos de los embajadores del Ibiza Luxury Destination

Etiquetas

La entidad Ibiza Luxury Destination ha elegido este año como nuevos embajadores honoríficos de la Isla a Wally López, Paco Roncero, Pepe Rodríguez, Audie Norris y Mireia Canalda "por su amor y pasión por la Isla que comparten en entrevistas o encuentros en todo el mundo".

Estas personalidades defenderán desde ahora todos los atractivos de calidad que promueve Ibiza Luxury Destination, un 'club de producto' amparado por Fomento de Turismo.

En las entrevistas incluidas en el nuevo catálogo de la entidad todos coinciden en señalar que Ibiza es "su segundo hogar, el lugar en el que se sienten en paz y en familia y cuya gastronomía, playas y gente son únicas".

Así, el chef Paco Roncero explica que empezó teniendo una relación "puramente laboral" con la Isla que "poco a poco se ha convertido en algo emocional". Entre otras cosas, ha destacado las "idílicas calas de ensueño" y se declara "fan absoluto" de platos típicos como el 'bullit de peix'.

Según el cocinero, la Isla le permite disfrutar de dos caras "maravillosas". "Me parece memorable la manera de cocinar, de vivir la cultura mediterránea y de disfrutar del sabor a mar", ha dicho el cocinero. Ibiza, según ha explicado, le transmite una filosofía "muy optimista" de la vida.

Por su parte, la modelo Mireia Canalda ha reconocido que se enamoró de la Isla "nada más llegar, hace 18 años, por su energía, por su fuerza, por su libertad y por la paz, que a día de hoy sigue transmitiéndome". Catalana de nacimiento, ha avanzado que será en la Isla donde se casará próximamente, tras vivir su pedida de mano en uno de los desfiles de la Pasarela Adlib 2017.

Por su parte, el dj Wally López siente que Ibiza le aporta "ese lado familiar y relajado que tanto cuesta encontrar a veces, a pesar de que algunos crean en el tópico de que aquí sólo hay fiesta". Ibiza es, según el productor, "el lugar donde desconecto de mi trabajo y disfruto de la vida al cien por ciento".

El ex jugador de la NBA, Audie Norris, ha afirmado que "residiría en la Isla si pudiera". "Ahora disfruto de la otra parte de Ibiza, la que me permite escuchar el silencio y rodearme de la tranquilidad que no encuentro en otros lados", ha declarado.