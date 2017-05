Una decena de bodegas de Sabor a Málaga participan en la segunda edición de Sol Wines

Etiquetas

El restaurante Pórtico de Velázquez de Málaga acoge este miércoles el segundo 'Salón Internacional de los Grandes Vinos Blancos y Rosados en la Costa del Sol y Productos Gourmet', Sol Wines, que tras su éxito en el año 2015, vuelve a convocar a los profesionales del sector, bodegas y productos gourmets. En la inauguración se ha contado con la presencia del diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido y de Enrique Bellver, presidente del Salón y crítico gastronómico.

Un salón que ya es un referente a nivel nacional y que este año contará con la participación de un total de diez bodegas adheridas a la marca promocional de los productos agroalimentarios de la Diputación, Sabor a Málaga. De hecho, las bodegas Cortijo la Fuente, Niño de la Salina, Lunares, Pérez Hidalgo, Excelencia, Málaga Virgen, Tierras de Mollina, Quitapenas, Antakira y Ucopaxa, encuentran una oportunidad en este espacio parar dar a conocer sus caldos a profesionales gracias a las diferentes catas previstas.

La antesala de este salón tuvo lugar el pasado martes con la celebración de una degustación de platos elaborados con productos locales con Sabor a Málaga de la mano de los cocineros Carlos Navarro y Sergio Garrido, como niguiri de atún rojo de Estepona con ensalada malagueña de caviar de naranja y esterificación de aceitunas aloreñas, entre otros.

Además, en un acto previo a la cena, el salón quiso reconocer a varias entidades y personas, como es el caso de la Diputación de Málaga, por la apuesta decidida en la promoción internacional de los vinos malagueños y de los productos Sabor a Málaga, distinción que recogió el presidente de esta institución, Elías Bendodo.

Asimismo, se premió a la propia marca Sabor a Málaga por la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia. También se reconoció a José Cobos, propietario de El Pimpi, por su apuesta decidida en el mundo de la restauración por los vinos malagueños; Miguel Sierra, empresario hostelero de la Carihuela por su trayectoria profesional y su defensa de la gastronomía malagueña y sus productos. Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) 'Málaga-Sierras de Málaga' y DO 'Rueda' y DO 'Ribera del Duero', invitados en esta ocasión, también recibieron reconocimiento.

El sector de la comunicación e información también recibió reconocimiento, como es el caso de Onda Cero (Málaga, Marbella y Antequera) por la difusión de los vinos de Málaga y su gastronomía, y el suplemento 'Málaga en la Mesa', de Diario 'Sur', por su apuesta firme y decidida por la gastronomía y viticultura de Málaga a lo largo de más de 30 años.

El Salón Sol Wines, de carácter estrictamente profesional, contará a lo largo del día con la visita de responsables y empresas vinculadas al mundo de la alta gastronomía, la restauración y la enología: bodegueros, restauradores, hosteleros, enólogos, sumilleres, distribuidores, cocineros, jefes de sala y de compras, propietarios de tiendas gourmet y restaurantes, prensa especializada en vinos y gastronomía, directores e inspectores de guías gastronómicas y enológicas, expertos en turismo gastroenológico y representantes de las distintas comunidades de residentes extranjeros que viven en la Costa del Sol. El año pasado recibió la visita de 4.000 profesionales de la hostelería y periodistas profesionales.