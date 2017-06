Santi Millán: "A lo largo de mi carrera, he hecho monólogos estando triste, enfermo, eufórico o muerto de sueño"

Etiquetas

El pasado miércoles 14 de junio, Platea Madrid fue el escenario perfecto para presentar una Guía de los aperitivos que más nos gustan este año. Se trata de un recorrido por 30 bares de Madrid y Barcelona en los que poder disfrutar de las tapas más deliciosas de España. Esta oda al tapeo llega de la mano de BitterKAS.

El invitado estrella fue Santi Millán, quién compartió con los presentes su tres lugares gastronómicos preferidos de Madrid y de Barcelona, explicando la experiencia vivida en ellos. Además, Santi Millán le dio su toque personal a la presentación con un monólogo de lo más divertido.

El actor también tuvo tiempo de bromear y explicar que a lo largo de su carrera profesional subirse al escenario sabiendo que al terminar la actuación le esperaba un buen tapeo era realmente cruel: "A lo largo mi carrera, he hecho monólogos estando triste, enfermo, eufórico o muerto de sueño. Incluso todas las cosas a la vez. Pero lo de tener que hacerlo sabiendo que al terminar me esperaba un buen aperitivo ha sido realmente cruel. Hacía mucho tiempo que no me ponía nervioso, y es que con el hambre no se juega", bromeó el actor.

Un evento en el que los invitados pudieron degustar un irresistible aperitivo mientras descubrían las peculiaridades de esta guía pensada para los amantes de las tapas y las quedadas entre amigos.