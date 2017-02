Susi Díaz, de 'Top Chef': "Este ha sido el año en el que más cocineros se han presentado"

Etiquetas

Top Chef, el programa de cocina más exigente del mundo, sigue apostando por la excelencia y busca este 2017 al mejor cocinero de España.

Esta cuarta edición regresa muy pronto al horario estelar de Antena 3 con un casting con el más alto nivel y un jurado de altura nuevamente conformado por Alberto Chicote, Paco Roncero y Susi Díaz.

En esta ocasión, charlamos con la cocinera de Elche, con una Estrella Michelin, sobre sus primeras impresiones de esta edición "llena de giros", qué ha sentido viendo luchar a los participantes y cómo es la convivencia con sus dos compañeros jueces.

Pregunta: Alberto Chicote y Paco Roncero defienden y coinciden en que esta temporada Top Chef tiene un nivel brutal, ¿estás de acuerdo?

Respuesta: Totalmente de acuerdo. Desde el principio, el casting es brutal. Ha sido en el año que más cocineros se han presentado ¿Qué ocurre entonces? Que cuando tienes más cocineros, puedes elegir mejor. Y este año hay grandísimos cocineros y cocineras en el programa. Lo iréis viendo poco a poco. Ellos van a ir resolviendo una serie de pruebas muy complicadas, y eso solo pueden resolverlo, si son grandes cocineros.

Pregunta: En las pruebas, novedades... ¿Habéis puesto más exigencia por el alto nivel de cocina en el que os movéis en el concurso?

Respuesta: Sí, este año hemos apostado por pruebas que son la primera vez que se realizan, y premios que son la primera vez que se otorgan. En 'Top Chef' siempre nos gusta dar una vuelta a lo que es el programa, y este año no es que hayamos dado una vuelta, sino que damos dos vueltas, con nuevas y ambiciosas pruebas. Veréis giros que no os lo podéis imaginar, privilegios y pruebas que tras descubrirlas diréis "¡No me lo puedo creer!".

Pregunta: ¿Qué tal es la convivencia con Alberto Chicote y Paco Roncero? ¿Ya tras años tendréis hasta bromas internas?

Respuesta: Paco y Alberto son un cielo. Ya llevamos varias temporadas, y realmente que no podemos llevarnos mejor. Convivimos mucho en lo que es el programa y fuera de las grabaciones compartimos momentos y analizamos lo que pasa en el espacio y no solo eso, sino también temas personales y de la profesión de cocineros. Cuando uno de nosotros tiene un problema, nos mostramos nuestro apoyo. Es algo muy bonito. Somos muy amigos, somos tres profesionales con la misma ilusión, el mismo amor por la cocina, con un programa que sacamos los tres en conjunto como jueces, estamos muy juntos para cualquier cosa. Si yo decaigo un día los dos me ayudan, y viceversa. No permitimos que nadie tenga un momento de flaqueza ni en el programa ni en lo personal. Esto es ser amigos, esto se llama amistad, y entre nosotros la hay. Y no lo digo por decir, es que lo siento.

Pregunta: En esta edición viajáis y seguiréis sorprendiendo a la audiencia, con vuestros viajes y pruebas por la geografía española... ¿Qué te gustaría destacar de estas nuevas entregas?

Respuesta: Me ha hecho muchísima ilusión poder ir a grabar a mi tierra, Elche, con localizaciones de patrimonio de la humanidad. Quería presumir de esa gran ciudad, de su gran comida, de todos los productos maravillosos. Estoy muy agradecida al programa por darnos la oportunidad de realizar allí una de las pruebas más ambiciosas y bonitas. Me sentí eufórica, pletórica, muy orgullosa. Esta salida desde Madrid a otras provincias es de las que más ha marcado. También hay otros viajes, con unas pruebas que han dado momentos mágicos como en la Albufera valenciana, porque ves a los concursantes pescando y trabajando con la materia prima desde el principio, y luego ves el resultado final con tal alto nivel. Es un privilegio.

Pregunta: ¿Por qué este año no nos podemos perder Top Chef?

Respuesta: Nadie se puede perder Top Chef, porque este año se va apreciar la fuerza. Creo que cuando uno ve un programa con mucho carácter, mucha pasión, ya no hablo de que te guste la cocina o no. Al margen de todo esto, Top Chef transmite valores, esfuerzo, dedicación. Todo es esencial, porque cada espectador se lo puede llevar a cualquier profesión. Ves a los concursantes cómo luchan, cómo trabajan, cómo se esfuerzan... Todos nos tenemos que llevar esos valores y esa filosofía a nuestra profesión. Aquí en Top Chef se quiere ganar, los concursantes quieren demostrar su alto nivel, quieren trabajar. Es algo precioso, es un mensaje que le puede llegar a la audiencia que necesita fuerzas para seguir adelante. Quiero que con Top Chef la gente se vea reflejada en la actitud de estos magníficos cocineros de tan alto nivel en nuestra gastronomía.