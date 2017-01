Viña Alberdi 2010, escogido por 'The New York Times' en su selección mundial de vinos para el invierno

Etiquetas

El periódico 'The New York Times' ha incluido a Viña Alberdi 2010 en su exclusiva selección de referencias internacionales óptimas para su disfrute durante este invierno. El catador Eric Asimov, especialista enológico del diario neoyorquino, ha sido el encargado de elegir y recomendar esta veintena de vinos que destacan especialmente por su calidad, su precio -inferior a $20- y, además, por su combinación con la gastronomía típica de esta época del año.

En el artículo titulado '20 Wines Under $20: Reds for Winter Moods and Foods' Asimov, que destaca a La Rioja Alta, S.A. como referente en la elaboración de vinos tradicionales de Rioja, asegura que beber Viña Alberdi 2010 es una "magnífica forma de introducirse en los sabores clásicos de Rioja, con una fruta roja especiada envuelta y matizada por el roble americano".

El crítico norteamericano apuesta además por una apetecible recomendación gastronómica, "chuletillas de cordero", idónea para disfrutar junto a la "suave textura" de este vino.

Viña Alberdi 2010 ha sido elaborado por la bodega de Haro La Rioja Alta, S.A. con una selección de uva Tempranillo procedente de viñedos propios de más de 40 años ubicados en el entorno de Rodezno (La Rioja) y Labastida (Álava). Su cuidada crianza fue de dos años en barricas de roble americano. Se trata de un vino que, en los últimos meses, ha acumulado otros importantes reconocimientos internacionales, como el segundo puesto en el 'Top 50 mundial de vinos por debajo de $50' del crítico americano James Suckling o la Medalla de Oro obtenida en el certamen 'International Wine Challenge 2016'.