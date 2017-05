Vivanco Crianza y Vivanco Reserva, medallas de oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2017

Etiquetas

Los vinos tintos Vivanco Crianza 2013 y Vivanco Reserva 2011 suman un nuevo hito: la Medalla de Oro obtenida en el recién clausurado Concurso Mundial de Bruselas, celebrado en Valladolid.

Una "buena noticia" porque al prestigio del concurso, que reconoce y valora los mejores vinos, con una excelente relación calidad precio, se suma la elevada participación. Concretamente, los vinos del enólogo Rafael Vivanco, cuya filosofía es innovadora y respetuosa con la tierra y las singularidades de cada variedad, han sido seleccionados entre un total de 9.080 vinos, procedentes de medio centenar de países.

De dichas referencias, 2.002 procedían de nuestro país, que se caracteriza por ser uno de los más participativos y premiados. No olvidemos que, tal y como señala la Organización Internacional del Vino y la Viña (OIV), España es "un claro líder en superficie de cultivo, con casi un millón de hectáreas. Es el principal exportador con 229 millones de litros y un 22% del mercado global".

VIVANCO CONQUISTA EL GUSTO DE 320 JUECES EXPERTOS

El origen del Concurso Mundial de Bruselas se remonta a 1994, cuando Louis Havaux inauguró en Brujas (Bélgica) la primera edición del Concurso Mundial de Bruselas. Desde entonces, la decisión de este certamen es una referencia en el mundo enológico.

De hecho, para preservar sus estándares de calidad y la legitimidad de los resultados, el Concurso Mundial de Bruselas controla, una vez evaluados los vinos, la calidad y todos los parámetros de los vinos premiados pasado el tiempo. Además, el Concurso Mundial de Bruselas ha desarrollado un procedimiento de evaluación de los catadores, de diversas nacionalidades, para definir la precisión, coherencia y constancia de sus veredictos.

Como en el resto de las ediciones, la internacionalización es una constante, ya que se han catado vinos procedentes de más de 50 países, gracias a 320 jueces internacionales y españoles, que valoraban de media 50 vinos diarios (catas para las que se suministraron un total de 2400 copas de vino, 2000 litros de agua y la misma cantidad de panes).

En este sentido España marca la diferencia: este año, un total de 573 productores han competido por algún galardón, que incluye las nuevas categorías orgánicas y biodinámicas. Y, el año pasado, nuestro país obtuvo los mejores resultados.

Por ello, estos dos vinos de Bodegas Vivanco, Vivanco Crianza 2013 y Vivanco Reserva 2011, se suman a la proyección de la Doc Rioja y de nuestro país que, tras Francia, ha sido el que más inscripciones ha realizado, seguido de Italia, Portugal, Chile, China, Sudáfrica, Bulgaria, Suiza, Grecia y Eslovaquia.

LAS CUALIDADES DE LOS VINOS PREMIADOS

Vivanco Crianza resume la visión contemporánea y actual de Rafael Vivanco, y su equipo enológico, de una de las categorías clásicas del vino de Rioja, como son los vinos de crianza. Elaborado con uvas de la variedad Tempranillo procedentes de una cuidada selección de viñedos propios del terruño de Briones, Rioja Alta, el vino ha permanecido 16 meses en barricas de roble francés y americano con un afinamiento en botella posterior de otros seis meses.

Vivanco Crianza presenta un color cereza brillante. Destaca por sus aromas intensos a fruta fresca madura, con notas especiadas y de regaliz, acompañado de elegantes aromas tostados y ahumados. En boca se muestra fresco y goloso, con un paso de boca elegante, persistente y muy equilibrado. Se recomienda servir a una temperatura de entre 16 y 18 °C y es perfecto para acompañar platos de la cocina mediterránea, arroces, legumbres, pastas y todo tipo de carnes blancas y rojas.

Vivanco Reserva (90% Tempranillo y 10% Graciano), procede de una selección de viñedos propios, con una media de 35 años, también situados en el terruño de Briones, en la Rioja Alta. Tras un cuidado proceso que se inicia con una vendimia manual de cada variedad, la crianza de este vino se realiza 24 meses en barricas de roble francés y americano.

El vino se afina durante varios meses en tino de roble francés antes de pasar a botellero, donde permanece otros 24 meses. Color rojo púrpura intenso, ofrece aromas de canela y salvia, todo rodeado de unas notas frutales de cereza, moras negras y un componente mineral. Profundo y maduro en el paladar, ofrece un paso en boca envolvente aterciopelado y sedoso. Servido entre 16ºC y 18ºC, es perfecto para maridar con todo tipo de carnes, estofados, platos de caza, setas, quesos curados y fuertes. Además, es ideal para acompañar con tapas e incluso con chocolate negro.

VINOS CON CARÁCTER Y PERSONALIDAD

Bodegas Vivanco representa uno de los perfiles de bodegas más comprometidas con la innovación en la elaboración de vinos de la DOCa Rioja. Detrás de la pasión de Rafael Vivanco y su equipo, se esconde un trabajo de investigación en torno a las variedades autóctonas riojanas y las 300 hectáreas de viñedo propio que posee la bodega que, durante los últimos años, ha venido a alumbrar alguno de los vinos más atrevidos de la denominación.

Sus monovarietales Colección Vivanco Parcelas de Garnacha, Colección Vivanco Parcelas de Mazuelo, Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta y Colección Vivanco Parcelas de Graciano, y sus vinos de finca Colección Vivanco 4 Varietales y Colección Vivanco 4 Varietales Dulce de Invierno, todos ellos premiados nacional e internacionalmente, han desvelado las enormes posibilidades de estas variedades riojanas para elaborar vinos con gran personalidad si se cultivan en terruños adecuados.

A eso hay que sumar la reinterpretación de las categorías clásicas de Rioja con vinos de perfil moderno como Vivanco Crianza y Vivanco Reserva, y la incorporación de variedades como las también autóctonas Tempranillo blanco y Maturana blanca a su vino, Vivanco Viura-Tempranillo blanco-Maturana blanca.

Entre otros reconocimientos, Bodegas Vivanco recibió en febrero de 2016 el Premio a la Trayectoria de la Empresa Familiar Año 2015, concedido anualmente por la Firma Internacional EY (Ernst&Young Global Limited). En septiembre de 2014 la revista Wine&Spirits seleccionó a Bodegas Vivanco entre las 100 mejores bodegas de todo el mundo, según la lista 'Wine&Spirits' Top 100 Wineries of the Year for 2015'. Galardones que se suman, entre otros, al Premio Bodega del Año por parte de la Guía Gourmets (2013).