La prensa británica relaciona a Harry Styles con la cocinera Tess Ward

El corazón de Harry Styles late con fuerza desde que conoce a la cocinera Tess Ward. Según publica hoy la prensa británica, el joven cantante habría caído rendido ante los encantos de la conocida chef de 27 años. El miembro de One Direction y la blogger estarían disfrutando de sus primeras citas después de ser presentados por unos amigos en común. De acuerdo con The Sun, el polifacético Styles y la autora de 'The Naked Diet' habrían caído rendidos el uno por el otro desde el primer momento.