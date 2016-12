Un colegio de la Ontinyent se convierte en la cocina de los dulces del mundo

Etiquetas

Rotllets del miracle, baghrir marroquíes, cupcakes ingleses y empolvados chilenos son algunos de los manjares que comparten los alumnos del CEIP Rafael Juan Vidal de Ontinyent (Valencia) en el 'esmorzar intercultural', una tradición que invita a los pequeños a 'comerse el mundo' mientras disfrutan de los dulces elaborados junto a sus padres y madres, los maestros y las limpiadoras y cocineras del centro.

El escaparate gastronómico que proyecta esta cita cada año está retratado en 'Dolços del món a l'escola', un libro multicultural de recetas --capturadas por la cámara del reconocido fotógrafo Xavier Mollà-- que endulzó el 50 aniversario de la escuela, en 2014, y que este año lanza una tercera edición patrocinada por la Diputación de Valencia.

El entorno del centro pensó en "lo más dulce del barrio de Sant Rafel", sus niños y niñas, que provienen en su mayoría de países como Marruecos, Rumanía, Inglaterra, China, Ucrania o Bulgaria, para hacer realidad esta publicación que ha sido premiada por los Gourmand and World Cookbook Awards como el mejor libro de cocina del mundo en el aspecto social y el tercero mejor mundial en la categoría de pastas.

"La comunidad educativa se volcó con esta idea y empezaron a presentar recetas, que se fueron probando y de las que seleccionamos 22", relata Joan Mira, el director del CEIP Rafael Juan Vidal. El resultado es una colección de recetas de diferentes culturas y de la comarca de La Vall d'Albaida que comparten tanto ingredientes como resultados deliciosos.

La colaboración del profesorado, el personal no docente y los padres y madres, que también protagonizan las páginas del libro, fue clave para editarlo y también para convertir el almuerzo en una tradición plenamente arraigada en la cultura del centro que, como muchos otros, es un reflejo a escala de la sociedad española por su multiculturalidad.

Para el fotógrafo Xavier Mollà, 'Dolços del món a l'escola' expresa la "idea brillante" de unir nacionalidades a través de la gastronomía y los dulces. Y los pequeños 'chefs' lo corroboran: para Marwa Tahri, marroquí, lo más divertido fue cocinar "todos juntos" y compartir los dulces, mientras que Rubén Revert, español, valora haberlo pasado "bien con los amigos" a la vez que "cada uno aportaba una comida". De todo se disfruta, como explica Felicity Roses, inglesa: "No me gusta cocinar, pero me gusta comérmelo".

MULTICULTURALIDAD

Esta publicación, que la Diputación de Valencia hará llegar a todos los municipios de la provincia de Valencia y a sus más de 1.300 centros educativos, ejemplifica el "maravilloso trabajo del CEIP Rafael Juan Vidal y su esfuerzo por demostrar que la multiculturalidad constituye una fuente de riqueza extraordinaria para la educación de nuestros niños y niñas", en palabras del presidente de la Corporación, Jorge Rodríguez.

El apadrinamiento institucional de la publicación, en la que también colabora el Ayuntamiento de Ontinyent, supone un paso más "por hacer de la multiculturalidad una fuente de riqueza y un valor fundamental en la educación de la sociedad desde la infancia", añade Rodríguez.

'Dolços del món a l'escola' es una manera de conocer el mundo de la forma más dulce posible, pero solo hace falta escuchar el griterío alegre de un patio de escuela para comprobar que las diferentes culturas cantan a una sola voz desde la inocencia de la infancia.