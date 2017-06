Un documental difundirá la "experiencia" de los txokos y la gastronomía vasca en Estados Unidos

Etiquetas

Euskadi acogerá desde el próximo 15 de junio la grabación de un documental gastronómico centrado en "la singularidad" de los txokos y en "la calidad de los productos, cocineros y gastronomía vasca", que será estrenado en el mes de octubre en Estados Unidos.

Bajo el título 'The Txoko Experience. The Secret Culinary Space of the Basques', el proyecto está dirigido desde Nueva York por el politólogo vizcaíno Yuri Morejón y apoyado institucionalmente por el Gobierno Vasco, las Diputaciones forales de Bizkaia y de Gipuzkoa, así como el Ayuntamiento de Bilbao y de Getxo.

Según ha explicado la Diputación guipuzcoana, el documental contará con la participación de "reputados" cocineros vascos como Josean Alija, del Nerua Guggenheim Bilbao, Bittor Arginzoniz, del Asador Etxebarri, Elena Arzak, del Arzak Restaurant, y Aitor Arregi, del Restaurante Elkano.

Morejón ha precisado que se trata de un proyecto "muy sensibilizado con el retorno económico". "No sólo ocho de cada diez euros de la inversión del documental se quedarán en Euskadi, sino que además servirán para dar a conocer sus productos y gastronomía en un mercado con tanta dimensión y posibilidades como el de EE.UU., y atraer asimismo nuevos visitantes", ha indicado.

El objetivo del documental es "descubrir al estadounidense la calidad y variedad de experiencias gastronómicas que le esperan en Euskadi". Para ello, el equipo de grabación recorrerá hasta el día 30 campos, bodegas, puertos, mercados y cocinas donde artesanalmente se elaboran "muchos de los productos vascos de mayor calidad".

Vinos, quesos, conservas y dulces serán protagonistas también de este documental "con acabado cinematográfico", que se convertirá en "la primera película documental rodada con las nuevas Lumix GH5 DSLM". Según ha explicado su director, este tipo de cámara, de reducido tamaño, permitirá realizar múltiples planos y composiciones para mostrar "el variado universo gastronómico del País Vasco desde perspectivas completamente nuevas".

La película se presentará el 9 de octubre en el congreso San Sebastian Gastronomika, ante más de 600 chefs, críticos culinarios y periodistas internacionales.

Una semana más tarde, el 18 de octubre, el auditorio del Culinary Institute of America, en Nueva York, acogerá ante 800 estudiantes de gastronomía, cocineros, empresarios de la hostelería y medios de comunicación el estreno de 'The Txoko Experience. The Secret Culinary Space of the Basques' en Estados Unidos. Antes de final de año, se realizarán nuevas proyecciones en más de una veintena de ciudades.