La gastronomía valenciana 'Del tros al plat' viaja a Bilbao en la antesala de la feria Expovacaciones

Etiquetas

La vicepresidenta de València Turisme, Pilar Moncho, ha presentado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao el programa gastronómico de la provincia 'Del tros al plat', en la antesala del arranque del certamen turístico Expovacaciones en la ciudad vasca durante todo el fin de semana.

Bajo el lema promocional 'Our land for you', la Diputación ha exhibido la "combinación perfecta de food-living-sun" como "la mejor fórmula valenciana de atracción para el viajero actual", en un acto organizado por València Turisme en colaboración con la Fundación Turismo Valencia y Viajes Eroski, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El Patronato ha ilustrado su presentación de destino con un cóctel "cien por cien valenciano", elaborado por Sents Restaurant (Ontinyent) y compuesto por 12 propuestas gastronómicas marinadas con vinos de Terres dels Alforins y cerveza artesana.

Chips de tubérculos y sal de hierbas de Mariola; tosta de mona, foie y 'arrop i tallaetes'; crujiente templado de 'espencat' de verduras; miniburguer de figatell de sepia y brandada de Capellà, coronados por un postre de naranja valenciana en texturas, son algunos de los platos que han protagonizado la degustación 'Del tros al plat'.

A partir de estos ingredientes, Moncho ha destacado 'Del tros al plat' como reflejo de "la muestra de la calidad y originalidad de la gastronomía valenciana que forma parte del destino turístico 'Valencia y sus comarcas'.

EL 'LIVING' VALENCIANO

"Desde València Turisme hemos apostado por una oferta turística de calidad y profesionalizada, basada en cuatro condiciones centrales que pivotan en torno a cuatro elementos de unión y conexión con el viajero vasco: situación geográfica, clima, gastronomía y 'living' valenciano", ha manifestado.

Todo ello es, para la responsable de Turismo, "Valencia en su conjunto, porque son centenares de posibles y variadas experiencias a partir de estas claves, que sólo pueden ser disfrutadas plenamente si se viven personalmente". "Valencia y sus comarcas forman así un territorio singular en el que cabemos todos y en el que quien nos visita pasa a formar parte de él".

"VALÈNCIA ESTÁ DE MODA COMO BILBAO"

"València, como Bilbao, está de moda, pero no queremos ser una tendencia efímera, por lo que debemos seguir trabajando para aprovechar este tipo de oportunidades", ha reivindicado.

El acto en el Museo de Bellas Artes fue el prólogo de la asistencia de la delegación valenciana al certamen turístico Expovaciones 2017 de Bilbao, donde ha participado en la inauguración la propia Pilar Moncho junto al consejero vasco de Turismo, Consumo y Comercio, Alfredo Retortillo; la directora de Turismo Maider Etxevarría; el representante de la Embajada de Japón en España, Patxi Masuda, y el director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC), Xabier Basañez.

HORCHATA DE ALBORAYA Y DANZAS REGIONALES

Expovacaciones 2017, que en esta edición reúne más de 400 expositores, se celebra desde este viernes hasta el próximo domingo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) y ofrecerá al público general, en el espacio de Patronat de Turisme de València, degustaciones de horchata de Alboraya, entre otras propuestas, que se complementarán con actuaciones folclóricas y danzas regionales itinerantes por el recinto ferial de Canet d'En Berenguer.

También participan en la feria, como coexpositores de València Turisme, las localidades valencianas de Cullera, Sueca, Gandia y Sagunt. En el acto han participado otros cargos como la viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Isabel Muela; el director de la Fundación Turismo Valencia, Antonio Bernabé; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano; el alcalde de Sagunt, Quico Fernández; la directora del Patronat de Turisme de Gandia, Olatz Megía, y el responsable de Gestión Turística de València Turisme, Evarist Caselles.