Así es la receta más antigua de tarta de chocolate

El próximo 27 de enero se celebra el Chocolate Cake Day, una de las tartas más famosas del mundo y de la que existen al menos 162 tipos diferentes. Pero, ¿dónde surgió esta maravilla culinaria que fascina a millones de personas en los 5 continentes?

La receta de tarta de chocolate más antigua se publicó en Filadelfia en 1847, dentro de uno de los libros de cocina más importantes de la historia: Ladies Receipt Book, de Eliza Lesley.

La receta es la siguiente:

Raspar tres onzas del mejor y más puro chocolate, o de chocolate en polvo y reservar. Trocear en una sartén honda tres cuartas partes de una libra de mantequilla fresca; añadir una libra de azúcar glas; y batir la mantequilla y el azúcar hasta que se forme una masa muy clara y blanca. Tener a mano catorce onzas (dos onzas menos que una libra) de harina tamizada, la nuez moscada en polvo y una cucharadita de canela en polvo, mezclados entre sí. En un recipiente aparte, batir las yemas de 10 huevos. En otro recipiente, batir las claras de huevo hasta que se vuelvan muy espumosa, pero no rígidas. Mezclar las yemas de huevo en las claras de huevo y dejar de lado. Añadir los huevos, poco a poco, a la mantequilla batida y azúcar. Introducir la harina, las especias y el chocolate de manera progresiva. Batir hasta que se consiga una masa homegénea. Poner la mezcla en un molde untado con mantequilla y cocinar al menos cuatro horas. Dejar que se enfríe y glasear".

También es responsable del término 'cupcake'

Eliza Leslie acudió a la primera escuela de cocina americana, la de Mrs. Goodfellow en Filadelfia en 1820. De sus apuntes de clase surgio el libro 'Seventy-Five Receipts for Pastry, Cakes and Sweetmeats' en 1828, en el que apareció por primera vez el término 'cupcake'.

Un año más tarde, inspirada en recetas de su juventud, salió a la luz 'The Young Americans; or, Sketches of a Sea-Voyage'.

Su libro más popular fue publicado en 1937 bajo el nombre 'America, Directions for Cookery, in its Various Branches' y en el que vendió al menos 150.000 copias.