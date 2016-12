Un pellizco del segundo premio cae en Borja, Cuarte de Huerva, Zaragoza y Cariñena

Etiquetas

Un pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad de 2016 ha caído en las localidades de Borja, Cuarte de Huerva, Zaragoza y Cariñena, en todas ellas se ha vendido a través de terminal. El número agraciado ha sido el 04.536; 1.250.000 euros la serie, 125.000 el décimo.

Uno de los lugares donde se ha vendido ha sido en el Estanco de la calle de Alfaro Malumbres de la localidad zaragozana de Borja. Su titular, Arantxa Arcega, desconoce la cantidad de décimos que han salido de la terminal del establecimiento, y aunque cree que sólo ha sido uno está muy contenta de haber repartido este premio.

Ha asegurado que es la primera vez que dan un premio tan alto, aunque sí que han repartido alguno de la Bonoloto y la Primitiva. "Estamos muy contentos, me he enterado por las compañeras que están aquí trabajando, porque no se ha acercado nadie", ha mencionado Arcega.

En Cuarte de Huerva este número se ha vendido en terminal en su única Administración de Lotería, situada en la calle Ramón y Cajal del municipio.

El lotero, Carlos Rabadán, hijo del propietario de esta administración, ha señalado que el número se vendió a través de la máquina y "no tengo ni idea" de cuántos décimos se han repartido. En cuanto ha salido el número, "nos han llamado rápido por teléfono los medios de comunicación" y así han conocido que habían repartido la suerte en Cuarte.

Aunque entregaron una Primitiva de 3 millones de euros en 2005, "es la primera vez" que la suerte les sonríe en el sorteo de Navidad. Al decírselo a su padre "ni se lo creía, seguro que lo celebraremos", ha asegurado.

En Cariñena, la Administración de Lotería número 2, situada en la calle Mayor, número 81, ha vendido también por terminal un décimo del 04.536. "Estamos muy contentos, pero no sabemos" a quién le ha podido tocar", ha comentado la trabajadora de este establecimiento, Gema Badules.

De momento "no se ha acercado nadie" a celebrar su premio, "esperamos que se acerque a lo largo del día", ha confiado, para detallar que es la primera vez que entregan un premio en este sorteo, si bien dieron "50.000 euros hace muchos años" en otro juego.

También se ha vendido parte de este segundo premio en la administración número 85 de Zaragoza, situada en la Estación Delicias, donde también desconocen la cantidad de décimos agraciados adquiridos por la terminal.