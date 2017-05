EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA UN 'SUELDAZO' DE 300.000 EUROS AL MES DURANTE 20 AÑOS EN XINZO DE LIMIA

Etiquetas

El cupón de la ONCE ha dejado un 'Sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años en Xinzo de Limia (Ourense), donde el agente vendedor de la ONCE Antonio Aguiar Rúa vendió un cupón agraciado con el 'Sueldazo' y nueve cupones más premiados con 20.000 euros cada uno, lo que supone 180.000 euros más.Antonio Aguiar ha llevado la ilusión de la ONCE a Xinzo de Limia, localidad en la que comercializa los productos de juego de la ONCE y en la que ha repartido un total de 1.680.000 euros en el sorteo del 6 de mayo.El cupón de la ONCE del pasado sábado, dedicado a la Ruta del Atún de Almadraba, también ha dejado premios en Andalucía, agraciada con 360.000 euros.El 'Sueldazo' del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de Juegos ONCE 'www.juegosonce.es' y estableicmientos colaboradores autorizados.