EL CUPONAZO DE LA ONCE DEJA CASI 11 MILLONES DE EUROS EN LA LOCALIDAD VALENCIANA DE SILLA

Etiquetas

El Cuponazo de la ONCE ha dejado cerca de 11 millones de euros en Silla (Valencia), en 80 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 9 millones de euros del premio mayor, correspondientes al sorteo del viernes 13 de enero de 2017.La agente vendedora de la ONCE Ana María Sánchez Luz es quien ha llevado la suerte a la localidad valenciana de Silla, donde ha vendido el Cuponazo de 9 millones de euros (cinco cifras más la serie) y 79 cupones más, agraciados con 25.000 euros cada uno (cinco cifras), por lo que ha repartido un total de 10.975.000 euros, en su punto de venta situado en la Avenida Francisco Tomás y Valiente. Ana María es una persona con discapacidad a consecuencia de una hemiparesia derecha de nacimiento. Se dedica a la venta de productos de juego de la ONCE desde el año 2010, anteriormente había trabajado como operadora en una empresa de telecomunicaciones y leyendo contadores en el Ayuntamiento de Silla. Se enteró a primera hora de la mañana de este sábado de que había repartido la suerte al recibir la llamada de una amiga a cuya madre vendió uno de los cupones premiados con 25.000 euros. Los premios han estado muy repartidos por diferentes puntos de Silla, como los bares Eladio, Jovi y Montecarlo o el Hotel Alain. El mismo sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido también 750.000 euros en Huelva, en 30 cupones premiados con 25.000 euros cada uno; otros 275.000 euros en once cupones más premiados con la misma cantidad, repartidos a través de establecimientos colaboradores; y un cupón premiado con 100.000 euros en Jerez de la Frontera, correspondiente a uno de los premios de segunda categoría. En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes 13 de enero ha repartido en premios mayores 12.100.000 euros.El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. Otra novedad es la creación de 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.Los cupones de la ONCE se comercializan por parte de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, así como a través de los puntos de venta autorizados: estaciones de servicio, estancos, quioscos, y como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE.