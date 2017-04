EL CUPONAZO DE LA ONCE REPARTE MÁS DE NUEVE MILLONES DE EUROS EN BADAJOZ

Etiquetas

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.175.000 euros en Badajoz en el sorteo del viernes 28 de abril.La vendedora afiliada a la ONCE Luisa Rodríguez Silva es quien ha repartido los nueve millones de euros, en un solo cupón, y otros 175.000 euros en siete cupones más, premiados con 25.000 euros cada uno.Luisa es vendedora de los productos de juego de la ONCE desde hace siete años en su kiosco situado en la calle José María Alcaraz y Alenda (cruce con Jacinta García Hernández). “Estoy emocionada y contentísima porque es el mayor premio que he repartido en estos siete años y seguro que se lo he vendido a mis clientes favoritos”, ha reconocido.Además, el Cuponazo de la ONCE ha dejado premios en Madrid capital, premiada con 500.000 euros; Cataluña, agraciada con 350.000 euros; Murcia, Elche e Ibiza, donde se han repartido 250.000 euros en cada localidad; Canarias, con 100.000 euros; y Algeciras, con 25.000 euros.En total, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 10.900.000 euros entre localidades de ocho comunidades autónomas.