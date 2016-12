Un quinto premio lleva la suerte a Córdoba, Nueva Carteya, Adamuz y Santaella

Etiquetas

El número 60.272, que ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha tocado con la venta de unos cuatro décimos en Córdoba capital, así como en los municipios cordobeses de Nueva Carteya, Adamuz y Santaella.

En concreto, Francisca Jiménez, de 67 años y natural de Adamuz, ha sido una de las agraciadas al comprar un décimo por terminal, compartido con otras dos mujeres y un hombre, vecinos del pueblo, a quienes le han tocado 6.000 euros, que van a dar para "tapar unos cuantos agujeros".

Así lo ha manifestado a Europa Press la agraciada, quien ha confesado que en estos momentos están "medio tarumba" por la celebración que tienen, así como "nerviosa", porque es "la primera vez" que les toca un décimo, que han comprado sin nada en particular a la hora de elegirlo.

Al respecto, el local que ha repartido la suerte es una droguería, en la Puerta de la Villa, número 11, cuyo propietario, Rafael Jordán, ha señalado a Europa Press que la venta ha sido "por máquina" y la noticia del décimo se la ha dado la mujer que se ha acercado al establecimiento, mientras que los otros agraciados se encuentran trabajando "en la aceituna", según ha apuntado, a lo que ha apostillado que no sabe si ha vendido más décimos.

Entretanto, ha aseverado que las ventas de Lotería de Navidad "aumentan poco a poco", pero en este caso ha puntualizado que la clientela es un poco reticente a la compra por terminal, a la vez que ha subrayado que anteriormente ya han vendido algunos premios y espera seguir repartiendo suerte en el Sorteo del Niño en el Día de Reyes.

EL SUPERMERCADO DE NUEVA CARTEYA

Mientras, en Nueva Carteya, ha sido el supermercado de alimentación ubicado en la calle Llana, número 27, el que ha vendido un décimo por terminal, según ha explicado a Europa Press la propietaria del mismo, Mari Carmen Priego Villatoro, quien ha comentado que desconoce a quién le ha podido tocar.

Al respecto, señala que al establecimiento va "mucha gente" tanto del municipio, como de fuera de Nueva Carteya, a lo que agrega que las ventas este año han estado "muy animadas", teniendo en cuenta que ya ha repartido la suerte en años anteriores y otros sorteos, como con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en 2015 y un segundo premio en 2014, entre otros, de modo que "ya son cinco años dando premios", resalta.

Por otra parte, la tienda de lotería ubicada en la Avenida 28 de Febrero, número 32, de Córdoba capital, ha vendido un décimo de este quinto premio por terminal, según informa el propietario del local, Agustín Hidalgo, quien no recuerda quien se lo ha podido llevar, de hecho puntualiza que "gente que compra por la máquina hasta que no llega al local a comprobarlo no se entera que le ha tocado".

A él le ha pillado en la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos en el Colegio Calasancio Madres Escolapias de la capital cordobesa, llevando "la ilusión" a los niños, pero al mismo tiempo se ha confesado muy contento con repartir suerte, porque "algunas veces la ves tan lejana que te toque", si bien recuerda que hace un par de años una quiniela validada en su local resultó con "más de un millón de euros", a los que se unen otros premios recientes, como "4.000 euros la semana pasada en La Primitiva".

EL BAR DE SANTAELLA

Y en la localidad de Santaella, el bar con receptor mixto ubicado en la calle Villargallegos, número 40, ha vendido un décimo, pero no saben quién ha podido ser el agraciado, puesto que "se ha vendido mucho por máquina", según explica a Europa Press la propietaria del local, Paqui Salado.

En dicho establecimiento del casco urbano, que cuenta con "clientela sobre todo del pueblo", por el momento "nadie ha dicho nada", según indica Paqui, quien destaca que es "la primera vez que reparte un premio" de estas características.

Cabe destacar que el número 60.272 ha tocado en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. El número fue cantado a las 12,45 horas en el tercer alambre de la novena tabla, por los niños del Colegio Residencia de San Ildefonso Nazarea Blanco Barrizal y Josué Guzmán Vicente, mientras que Kremlin Siria Frisa y Juan Ismael Acosta Novas han extraído las bolas.

En Andalucía, ha tocado en Roquetas de Mar, en Almería capital (Almería); en Facinas (Cádiz); en Adamuz, en Nueva Carteya, en Santaella y en Córdoba capital (Córdoba); en Almuñecar (Granada), en Torrox y en Málaga capital (Málaga) y en Alcolea del Río y Lora del Río (Sevilla).

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha repartido este jueves 22 de diciembre unos 2.310 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' reciben 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal.

Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del jueves 22 de diciembre.