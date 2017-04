El Cuponazo de la ONCE deja en Badajoz un billete dotado con 9 millones de euros

Etiquetas

El Cuponazo de la ONCE ha dejado en Badajoz un agraciado con 9 millones de euros en el sorteo de este viernes, 28 de abril, además de otros 175.000 euros repartidos en siete cupones.

Los premios han sido repartidos por la vendedora afiliada a la ONCE Luisa Rodríguez Silva, que desde hace siete años reparte cupones en su kiosco situado en la calle José María Alcaraz y Alenda (cruce con Jacinta García Hernández).

"Estoy emocionada y contentísima porque es el mayor premio que he repartido en estos siete años y seguro que se lo he vendido a mis clientes favoritos", ha reconocido la vendedora.

Además, el Cuponazo de la ONCE ha dejado premios en Madrid capital, premiada con 500.000 euros; Cataluña, agraciada con 350.000 euros; Murcia, Elche e Ibiza, donde se han repartido 250.000 euros en cada localidad; Canarias, con 100.000 euros; y Algeciras, con 25.000 euros. En total, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 10.900.000 euros entre localidades de ocho comunidades autónomas, según ha informado la ONCE.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.