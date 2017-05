El Cuponazo de la ONCE del viernes reparte sus 12,4 millones de euros de fortuna en Los Barrios

Etiquetas

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha volcado toda su fortuna "íntegramente" en la localidad gaditana de Los Barrios, donde se han vendido la totalidad de los 135 cupones que integran la serie con el número agraciado, que ha repartido cerca de 12,4 millones de euros en los polígonos de dicho municipio.

Así lo ha dado a conocer la ONCE en una nota en la que explica que ha sido Juan Franco Espinosa el vendedor que ha repartido fortuna. En concreto, vende en los tres polígonos de Los Barrios, a las puertas de Carrefour, del hospital Quirón, en la cárcel de Botafuegos y los sábados en el Mercadillo de Los Barrios, aunque la mayor de las suertes se ha concentrado en el restaurante Casa Ana, donde ha vendido en torno a 50 cupones agraciados con 25.000 euros, entre ellos el de la serie de los nueve millones que ofrece el Cuponazo de la ONCE cada viernes.

Juan Franco es vendedor desde 2010 y recibió meses atrás el reconocimiento de la ONCE como uno de los vendedores del año en la provincia de Cádiz por su empatía con los clientes. "Yo voy pregonando el número, me gusta pregonar el cupón, digo el número y lo que gana, y a la gente le gusta eso. Monto un show en el mercadillo nada más por la forma de decirlo, es como si diera un pregón cada vez que vendo un cupón", afirma.

Franco ha vendido la serie de los 9 millones, 132 cupones premiados con 25.000 euros y otros dos (XXL) dotados con 40.000, por lo que ha repartido en total 12.380.000 euros, "la mayor fortuna que ha dado la ONCE en un sorteo en la provincia de Cádiz". No obstante, no es el primer gran premio que da Juan en sus casi siete años como vendedor, ya que hace tres años dio otros 245.000 euros en un sorteo de domingo que coincidía con el Día de los Inocentes.

Él ha soñado muchas veces con dar el Cuponazo. "Siempre dije que cuando diera un premio lo iba a dar en condiciones y así ha sido", comentaba este viernes por la noche nada más conocer la suerte repartida. A su juicio, los 135 afortunados son todo trabajadores, incluidos guardias civiles del bar de la cárcel de Botafuegos, y personas mayores que le aprecian por su particular forma de vender. Muchos son clientes que a diario le buscan desde distintos puntos de Los Barrios para ver cómo pregona y probar suerte con él mientras disfrutan de su personalidad.

"Estoy con una ilusión como si me hubiese tocado a mí porque es lo que siempre he querido, repartirlo lo máximo lo posible. Aunque si me hubiera tocado a mí me hubiera venido de escándalo porque mi hija se casa el 2 de septiembre", explicaba encantado. "Pero en otra ocasión será porque pienso darlo más veces", apunta.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.