EL CUPÓN DIARIO DE LA ONCE REPARTE 1.295.000 EUROS ENTRE TOTANA (MURCIA), SEVILLA, VALENCIA Y MADRID

Etiquetas

El cupón diario de la ONCE ha repartido 1.295.000 euros entre Totana (Murcia), Sevilla, Valencia y la Comunidad de Madrid, con un total de 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este martes, 30 de mayo, que estaba dedicado al 175 aniversario de la constitución del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga).El agente vendedor Felipe Daniel Hernández Martínez ha repartido 350.000 euros desde su punto de venta. Sus clientes habituales ya festejan el premio en esta zona del Barrio las Peras de la localidad. Por su parte María Victoria Moreno, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2008, vendió otros diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en la calle Madrid de San José de la Rinconada (Sevilla). El sorteo ha dejado otros 35.000 euros con un cupón premiado en la localidad cordobesa de Espejo. Hasta Valencia han ido a parar otros 350.000 euros con 10 cupones vendidos por Mercedes Medina Fresneda. “Soy feliz. Repartir este premio tan importante entre los vecinos de Borbotó es casi como si me hubiese tocado a mí”, explicÓ la vendedora. “También quiero agradecer la colaboración del bar ‘Cent duros’ que me ayuda mucho en mi trabajo”, añadió. Mercedes trabaja en la ONCE desde hace seis años, tiene una discapacidad física y anteriormente trabajó en una cadena de montaje de una fábrica de envases de madera.Además, el sorteo de ayer ha repartido otros 210.000 euros con seis cupones premiados en la Comunidad de Madrid.