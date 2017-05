El Extra de la Madre de la ONCE deja más de medio millón de euros en la provincia

Etiquetas

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre ha dejado más de medio millón de euros en premios entre trece vecinos de Huelva, en el centro de la capital y en tres municipios de la provincia, según informa la propia ONCE en un comunicado.

En concreto, Serapio Romero, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1989, ha vendido diez cupones premiados con 40.000 euros a las cinco cifras en la calle Tres de Agosto, a las puertas del Bar 'La Copa', aunque también vende por la plaza de Quintero Baez y La Palmera.

"Estoy emocionado, muy contento, me hubiera gustado vender los 120 pero aún así estoy loco de contento", decía entre clientes que le felicitaban. También José Ángel Romero, vendedor desde 2014, ha vendido otros tres cupones agraciados con 40.000 euros en su ruta de venta que comprende los municipios de Zalamea la Real, El Campillo y Riotinto. "Ni idea, ni idea, no sé dónde los he vendido todavía pero por lo menos he vendido tres con premio", comentaba.

Otro cupón agraciado con 40.000 euros se ha vendido en el Paseo de Almería, en la capital almeriense, y otro en el hospital de Cabra (Córdoba), por lo que el Extra de la Madre ha sumado 600.000 euros en premios entre las provincias de Huelva, Almería y Córdoba.

La mayor suerte de este Sorteo Extrapordinario ha ido hasta San Sebastián, a la parte vieja donostiarra, donde se ha vendido la serie agraciada con los 17 millones de euros que ofrecía su premio mayor, y ha repartido más de 19,2 millones de euros en premios mayores entre Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla León y Comunidad Valenciana.

El sábado, el sorteo de la ONCE de fin de semana dejó otros 600.000 euros en otras tres provincias andaluzas, con 240.000 euros en premios en Mijas (Málaga) y 180.000 euros respectivamente en Jerez (Cádiz) y Sevilla.