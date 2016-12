La lotera de Guadalajara, tras vender el segundo y un quinto premio: "No me lo podía creer"

Etiquetas

La Administración de Lotería que hay en el supermercado Supersol de Guadalajara ha vendido el segundo y un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad --el 4.536 y el 19.152, respectivamente-- y la responsable del establecimiento, Marina Calvo, ha dicho que no se lo puede creer. "No me lo podía creer, estoy muy, muy contenta", ha indicado.