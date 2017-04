LA ONCE DEJA UN 'SUELDAZO' DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS EN MADRID

Etiquetas

El cupón de la ONCE ha dejado un 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años en Madrid en el sorteo del pasado sábado, 15 de abril.El agente vendedor de la ONCE Elías Fernández Esteban es quien ha llevado la suerte a la capital desde su punto de venta, situado en la calle Padre Piquer.El cupón de la ONCE del 15 de abril estaba dedicado al 400 aniversario de la Procesión del Santo Entierro, de Zaragoza.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.