La ONCE deja 350.000 euros en Telde (Gran Canaria)

El cupón de la ONCE ha repartido 350.000 euros en el municipio de Telde, en Gran Canaria, en el sorteo ordinario celebrado el lunes, 6 de febrero de 2017.

El vendedor que repartió la suerte fue Sergio Miguel Navarro Santana, agente de la ONCE desde noviembre de 2010, y responsable de repartir la suerte en su área de venta de Lomo La Herradura, en el Telde, con 10 cupones vendidos y premiados con 35.000 euros cada uno, según informó la ONCE en nota de prensa.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además tiene premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Asimismo, al jugar al Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 € y premio a las 5 cifras) se podrá jugar a La Paga por solo 0,50 euros más por cupón. Así, con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugará también la serie y se podrá ganar hasta 3.000 euros al mes durante 25 años.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE y en el Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).