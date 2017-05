La ONCE reparte en la provincia de Toledo un Súper Once de 15.000 euros y un rasca de las 7 y media de 7.500

Etiquetas

La ONCE ha dejado en la provincia de Toledo un premio Súper Once de cinco apuestas del sorteo del pasado jueves, 4 de mayo, de 15.000 euros y también un rasca de las 7 y media de 7.500.

El vendedor Teodoro Cortés Navarro, adscrito a la Delegación Territorial de Castilla-La Mancha, ha sido quien ha vendido el Súper Once, y María Josefa Cantizano Baños, también adscrita a esta Delegación, ha sido quien ha vendido el rasca de las 7 y media. En total 22.500 euros, según ha informado ONCE en nota de prensa.

Teodoro Cortés lleva trabajando en la ONCE desde el año 1987 y desarrolla su trabajo en Toledo; mientras que María Josefa Cantizano lleva trabajando en la ONCE desde el año 2008 en Argés (Toledo).

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).