La ONCE reparte 101.500 euros en el barrio de San Juan de Pamplona

Etiquetas

El vendedor Pedro Jesús Aragón repartió 6 cupones premiados

La ONCE ha dejado en Navarra 101.500 euros en seis cupones, un cupó premiado con 100.000 euros y 5 con 300 euros cada uno.

El vendedor Pedro Jesús Aragón es quien ha llevado la suerte al barrio de San Juan con el cupón del viernes de la ONCE, según ha informado la organización en una nota.

Aragón vende en el quiosco situado en la avenida Bayona número 7 de Pamplona y, según manifiesta, está convencido que el premio ha sido repartido entre sus clientes habituales.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es