EL RASCA ‘MILLONARIO’ DE LA ONCE DEJA 500.000 EUROS EN SANTA ÚRSULA (TENERIFE)

El Rasca ‘Millonario’ de la ONCE ha dejado 500.000 euros en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife). El agente vendedor de la ONCE Roberto Soria López, vendedor desde 2011, es quien ha vendido el boleto agraciado con el premio mayor de este juego.La mecánica de juego del Rasca 'Millonario' es la siguiente: el juego comprende dos zonas denominadas ‘números ganadores’ y ‘tus números’, esta última formada por 10 jugadas independientes. Si en alguna jugada de la zona ‘tus números’ el número coincide con uno de los números de la zona ‘números ganadores’, la jugada está premiada y se gana el importe expresado en euros en dicha jugada. Además, si se encuentra el símbolo especial con forma de billetes, se gana el doble del premio que aparece debajo.Asimismo, el cupón de la ONCE del 4 de mayo ha repartido 210.000 euros en la localidad tinerfeñea de Arico. José Miguel Lugo Rivero, vendedor de la ONCE desde agosto de 2001, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a algunos de sus clientes habituales de Arico.