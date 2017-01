EL CUPÓN DE LA ONCE REPARTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS ENTRE ALCALÁ DEL RÍO, VILLACARRILLO, MADRID Y FERROL

Etiquetas

El Cupón Diario de la ONCE del pasado 11 de enero ha repartido 1.085.000 euros entre Alcalá del Río (Sevilla), Villacarrillo (Jaén), Madrid y Ferrol (A Coruña), en 31 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.En Andalucía, el cupón ha repartido 350.000 euros en Alcalá del Río (Sevilla), donde José María Elvira, afiliado a la ONCE y vendedor desde el año 2001, ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros en su kiosco ubicado en la plaza de la Concordia, en pleno centro de la localidad sevillana. Esta es la sexta vez que José María reparte el mismo premio: 350.000 euros. “La verdad es que sí, que soy un vendedor con suerte, la gente está contenta conmigo, aunque llevaba ocho meses de baja y los he tenido un poco abandonados, pero ahora con este premio se van a animar seguro”, declaró.En Madrid, el cupón del 11 de enero ha repartido 350.000 euros en la capital, donde la agente vendedora y afiliada a la ONCE María del Pilar Uceda Aragoneses ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, desde su quiosco de la calle Bravo Murillo, número 127.Galicia también ha recibido premios de este cupón, concretamente en Ferrol donde ha repartido 210.000 euros. La agente vendedora de la ONCE Eva María Suárez Bouza es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Ferrol desde su punto de venta, situado en la calle Río Castro, número 3 de la localidad ferrolana.El cupón de la ONCE del 11 de enero pertenece a la serie ‘Igualdad sin descartes’, con la que la Organización reivindica la igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.