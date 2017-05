EL CUPÓN DE LA ONCE REPARTE MÁS DE 1,5 MILLONES DE EUROS EN MADRID, COMUNIDAD VALENCIANA, GALICIA, ANDALUCÍA Y MELILLA

Etiquetas

El Cupón de la ONCE ha repartido 1.540.000 euros entre localidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Melilla, en 44 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 16 de mayo.En la Comunidad de Madrid, este cupón ha repartido un total de 700.000 euros, de los cuales 350.000 han sido repartidos por el vendedor de la ONCE Felipe Puntero Velasco, que ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno desde su punto de venta de la calle Margarita de Parma de Madrid. Además, el vendedor Miguel Calvo Lucía ha repartido otros 350.000 euros desde la Avenida del Mediterráneo y en la calle Hermosilla, también de la capital.En la Comunidad Valenciana se han repartido 595.000 euros. En La Alcudia de Crespíns (Valencia), la vendedora de la ONCE María Nieves Vila Moragues ha repartido 350.000 euros en 10 cupones premiados. En Betxi (Castellón), este cupón ha repartido 175.000 euros de manos del vendedor de la ONCE Luis Cabello Pérez, que ha dejado la suerte en un bar de su ruta de venta por esta localidad. Además, se han repartido otros 70.000 euros en otras localidades de la Comunidad Valenciana.El cupón de la ONCE del 16 de mayo, dedicado al Proyecto de Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone, también ha dejado premios en Galicia, agraciada con 105.000 euros; Andalucía (70.000 euros), y Melilla, con otros 70.000 euros.El cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y seis euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de ONCE.