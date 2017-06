LA 'MALA SUERTE' DE LA TERMINACIÓN '13' EN EL CUPÓN REPARTE PREMIO EN MÁS DE 20 PUNTOS DE TODA ESPAÑA

Etiquetas

La terminación en '13' del número premiado en el sorteo diario del Cupón de la ONCE celebrado anoche ha generado una lluvia de premios en más de 20 puntos de toda la geografía estatal donde los clientes han pedido a sus vendedores, directamente, esa terminación.Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), los clientes pueden solicitar números a la carta y pedir sus terminaciones favoritas entre las que el número '13' es precisamente uno de los más solicitados, a pesar de ser considerado por algunos un número de mala suerte. Lo mismo ocurre en las peticiones que suelen solicitar a sus vendedores fechas de cumpleaños, aniversarios, fiestas y otras terminaciones como el '22' o el '15'.Según informó la ONCE, en el sorteo de anoche, con la imagen del cupón dedicada a la exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’ que se celebra en Arnedo, se han repartido 1.225.000 euros en 35 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y repartidos en diferentes puntos de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Badajoz, A Coruña, Madrid, Algeciras, Córdoba, Huelva, Tenerife, San Sebastián, Lugo, Motril (Granada), Badalona (Barcelona), Ibiza, La Línea de la Concepción (Cádiz), Los Cristianos (Tenerife), Mataró y Molins de Rei (Barcelona), Orihuela (Alicante) o Murcia."Los más afortunados de quienes confían en el '13' -en ocasiones denominado el número de la mala suerte- están en Lugo o Motril, donde el cliente solicitó al vendedor 5 y 6 cupones, respectivamente, con esta terminación, lo que le ha permitido obtener premios acumulados que rondan los 200.000 euros. En el madrileño barrio de Tetuán otro cliente solicitó tres 'iguales' terminados en '13' y ganó 105.000 euros", añade.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.