EL ‘SUPER ONCE’ DEJA UN PREMIO DE 50.000 EUROS EN GRIÑÓN (MADRID)

La vendedora de la ONCE Leonor González Campos ha repartido un premio de 50.000 euros en Griñón (Madrid), gracias al sorteo del ‘Super Once’ del jueves 8 de junio.‘Super Once’ es un producto formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz, siendo su orden indiferente. Mediante la celebración de un sorteo se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Los sorteos de ‘Super Once’ se celebran todos los días.Se trata de un producto de juego activo, que ofrece más opciones que los juegos activos de lotería estándar, ya que existen muchas formas de jugar. Esto lo convierte en un juego diferente, con muchas probabilidades de ganar, donde el cliente decide cómo quiere jugar.Además, el ‘7/39’ de la ONCE ha dejado un premio de 2.837,83 euros en Algete (Madrid) de manos del vendedor afiliado a la organización Basilio Viñas Malillos, que vendió un boleto premiado con seis aciertos, desde su punto de venta situado en la calle Palomares junto al Mercado de la localidad.El ‘7/39’ de la ONCE es un juego donde hay que elegir siete de los 39 números de cada bloque de apuestas. Esos siete números conformarán una apuesta sencilla. Además, cada boleto lleva asignado automáticamente un número de reintegro entre el 0 y el 9.Se realizan dos sorteos semanales: los lunes y jueves, pudiendo elegir si participar en uno o dos sorteos. El bote mínimo garantizado es de 1.000.000 de euros y para el próximo lunes, 12 de junio, el ‘7/39’ de la ONCE pone en juego un bote de 6.276.155,32 euros.Los boletos de ‘Super Once’ y del ‘7/39’ se pueden adquirir a cualquiera de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.