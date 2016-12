La suerte lleva un quinto premio a San Pedro y Torreagüera (Murcia), de los más afectados por el temporal

Etiquetas

La suerte ha llevado uno de los quintos premios a distintos puntos de la Región que se vieron afectados por el temporal del pasado fin de semana, como es el caso de San Pedro del Pinatar y la pedanía murciana de Torreagüera, que ha repartido 180.000 euros.

El número 22.259 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

En la Región, se ha repartido en la pedanía murciana de Torreagüera, así como en San Pedro del Pinatar en dos administraciones, una de ellas ya ha repartido esta mañana un cuarto premio. También ha caído en Totana y en Lorca.

En el caso de San Pedro, la administración El Perolo ha colgado en su twitter la alegría de los empleados, ya que han repartido en solo una hora uno de los cuartos premios y ahora uno de los quintos. Precisamente, San Pedro ha sido uno de los municipios más afectados por el temporal, por lo que la localidad está "muy contenta" por estos premios.

Igual de alegre se ha mostrado Carolina Abellán, propietaria del punto mixto de la pedanía murciana de Torreagüera, que el pasado fin de semana como consecuencia de las fuertes lluvias varias familias tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas por riesgo de desprendimiento.

Abellán, en declaraciones a Europa Press, ha vendido 30 décimos en ventanilla, unos 180.000 euros, y afirma que todos ellos se han repartido en la pedanía, "porque es un pueblo muy pequeño y me acuerdo de todos".

Aunque es la tercera vez que reparte un premio, ya dio un millón de euros en una Bonoloto y 172.000 en una segunda ocasión hace unos años, ha explicado que en esta ocasión el premio es aún más satisfactorio por lo ocurrido este fin de semana.

"No me ha tocado a mi pero me hace mucha ilusión repartirlo y es una buena noticia para todo el pueblo", ha destacado.

En Totana, el quinto premio ha sido vendido por terminal en un punto de venta mixto situado en la calle Santomera y que no solo vende Loterías y Apuestas del Estado, sino que también hace las veces de librería, papelería y kiosko.

Así lo ha hecho saber a Europa Press Melchor Cánovas, marido de la propietaria del establecimiento, Benigna Zabala, quien ha señalado que desconoce la cantidad de décimos vendidos de este quinto premio, ya que al ser expedidos por la máquina es imposible de determinar.

No obstante, ha explicado que la clientela de su negocio es gente del pueblo principalmente, por lo que el premio se habrá quedado en el municipio. "Hay gente que se lleva un solo décimo, 10 o, incluso, 30", señala Cánovas, quien señala que "estamos contentísimos".

Cánovas explica que en su administración tienen "suerte" ya que, en los 12 años que llevan vendiendo lotería, ya han repartido un quinto premio en la Navidad de 2014, y también tienen en su haber un segundo premio.

En esas ocasiones, sucedió lo mismo que ahora, ya que los décimos fueron expedidos por la máquina "y nunca supimos cuánto dinero habíamos repartido, porque los afortunados nunca nos lo dijeron; la gente es discreta", ha señalado.

En Lorca, el hijo del propietario de este punto mixto, Alberto Molina, ha dicho a Europa Press que lo ha vendido por terminal y se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación, por lo que estaba en shock, ha bromeado.

Desde San Pedro del Pinatar la suerte también se ha dejado caer en la administración número 1 de la calle Emilio Castelar número 44, donde su dependienta Puri Escudero ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que es la primera vez que reparten un premio grande, "estamos muy contentos aunque siempre esperamos más". Tras lo que ha señalado que este quinto premio lo han vendido por terminal, "no sabemos los que han sido".

El número fue cantado a las 10.15 horas en el sexto alambre de la tercera tabla.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este jueves 22 de diciembre 2.310 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal.

Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del jueves 22 de diciembre.